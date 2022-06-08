Bursa'da barajlardaki su seviyesi azalmaya başladı - Haberler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, artan nüfus ve küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kişi başına düşen ulaşılabilir temiz su miktarının azaldığını belirterek tasarruf çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ile ilgili akademik odaların temsilcilerinin katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kentin içme suyuyla ilgili veriler ve izlenecek yol haritası ele alındı.

Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Bursa'da son 30 yılın en kurak senesi ve son 100 yılın en kurak kış mevsiminin yaşandığını anlattı.

Bu yıl su rezervlerindeki düşüşe dikkati çeken Aktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Geride kalan 2021 yılı içinde iki barajımızın genel doluluk oranı, mayıs ayı başlarında yüzde 100 mertebesine ulaştı ve haziran sonuna kadar yaklaşık iki ay süreyle bu seviyesini korudu. Geçen yıl kentimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacının yüzde 67'si barajlardan, yüzde 17'si yer altı sondaj kuyularından, yüzde 16'sı da pınar kaynaklarından karşılandı. 2021 yılında barajların besleme havzasına yeterli hatta memnuniyet verici miktarda kar düşmüş, barajlardan rekor sayılabilecek hacimde su elde edildi.

2022 yılında olağan yağış mevsiminde barajların besleme havzasına yeterli kar yağışı düşmedi. Hepimizde, geçtiğimiz kış mevsiminde bol miktarda kar yağışı olduğu algısı var. Ancak yağışlar daha çok Uludağ'ın kuzey yamaçlarına ve İnegöl'e doğru uzanan doğu kesimine düşmüş, barajların besleme havzasını teşkil eden güney yamaçlarındaki yağış miktarı ise son derece sınırlı kalmıştır. Böylelikle, barajlarımızın genel doluluk oranı 2022 mayıs ayı sonlarında yüzde 73 seviyesini gördükten sonra, yetersiz yağış, tükenen kar stokları ve havaların ısınmasıyla artan tüketime bağlı olarak düşüş trendine girdi."

"Su israfından kaçınalım"

Aktaş, ayrıca 2020'de açılan 74 yeni sondaj kuyusu dahil tüm kuyuların devreye alındığını vurguladı.

Su kaynaklarının artırılmasına ve özellikle yeni kuyu havzaları kazandırılmasına yönelik de faaliyet gösterdiklerini bildiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Barajlardaki su seviyesini ve kuyuların üretim kapasitesini dikkate alıp kurak hava koşullarının sürdüğünü varsayarak yaptığımız değerlendirme ile aralık ayı içinde barajlarımızdaki suyun tükeneceği yönünde endişe verici bir sonuca varmış bulunmaktayız. Bir taraftan artan şehir nüfusu, diğer taraftan küresel iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklığa bağlı olarak azalan yer üstü ve yer altı kaynaklarının verimi, kişi başına düşen ulaşılabilir temiz su miktarını düşürmektedir. Kentimizin yakın gelecek için planlanan yeni su kaynağı olan Çınarcık Barajı'nın sisteme kazandırılmasına kadar geçecek süre içerisinde bu eğilimin sürmesi öngörülmektedir. Tüm bunların yanında tarım kesiminin sulama suyu taleplerini karşılamak noktasında da gayret gösteriyoruz. Yeni kaynakların devreye alınması, özellikle de Çınarcık Barajı ile sorunun kısa ve orta vadede bertaraf olacağını düşünüyorum. Diğer lokal bazı çalışmalar, Gölbaşı'nın devreye alınması gibi çalışmalar var. Ama her halükarda insanlarımıza bir sıkıntı yaşatmamak için lütfen su israfından kaçınalım. Su tasarrufuna dikkat edelim. Alarm durumu belki ağır bir ifade olabilir ama yani tablonun böyle olduğu bir ortamda tüm kurum ve kuruluşlar olarak el birliği içinde bu süreci aşmalıyız."

BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Devri İzgi ise barajlardaki ortalama doluluğun yüzde 73 seviyesinde olduğunu dile getirerek, hiç su girişi olmaması durumunda Bursa'nın 227 günlük suyunun kaldığını belirtti.