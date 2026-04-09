Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından yapılan ve CHP’nin aday göstermeyerek katılmadığı Başkanvekilliği seçimini AK Partili kazandı.

SEÇİM ÖNCESİ ARBEDE YAŞANDI

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkanvekilliği için seçim yapıldı. Saat 11.00'de yapılması planlanan başkanvekilliği seçimi öncesi belediye binası çevresinde olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. Çevik kuvvet bariyer kurdu, tomalar hazır bekledi. Belediyenin arka otoparkının girişi de bariyerlerle çevrildi. 200 kişilik CHP'li grup ile çevik kuvvet arasında arbede yaşandı.

CHP ADAY ÇIKARMADI

Seçimde AK Parti, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba’yı aday gösterdi. CHP ise seçimde aday çıkarmama kararı aldı.

BELEDİYE MECLİSİ ARİTMETİĞİ

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin 50, MHP’nin 8 ve BBP’nin 1 üyesi bulunuyor. CHP’nin 41 üyesi yer alırken, İYİ Parti’nin 3, Türkiye İttifakı Partisi’nin 1, Yeniden Refah Partisi’nin 1 ve 1 bağımsız üye de mecliste temsil ediliyor.

BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇTİ

AK Parti’nin adayı Şahin Biba, tek aday olarak girdiği seçimi 3. turda kazanarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili oldu.

106 üyeli Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına katılan 61 üyenin oyunun tamamını ilk turda, ikinci turda da 60 oy alan ancak gerekli 71 oya ulaşamayan Şahin Biba, 3. turda salt çoğunluğa bakıldığı için 61 üyenin kararıyla başkanvekili seçildi.

BAŞKANVEKİLİ BİBA'DAN İLK AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçilen AK Parti’li Şahin Biba, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, Bursa’ya hizmet vurgusu yaptı. Biba, belediye meclisindeki çoğunluğun millet iradesini yansıttığını belirterek, herkesin demokratik sürece saygı duyması gerektiğini söyledi.

Cumhur İttifakı başta olmak üzere kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür eden Biba, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararların doğrudan halkın iradesini temsil ettiğini ifade etti. Meclisteki üye dağılımına dikkat çeken Biba, çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olduğunu hatırlatarak, bu tablonun Bursa’nın tercihinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Bursa’nın tarihsel ve kültürel önemine vurgu yapan Biba, “Bursa sıradan bir şehir değildir. Her adım, her karar yalnızca bugünü değil yarını da şekillendirecek” dedi.

“MAZERET DEĞİL, HİZMET ÜRETECEĞİZ”

Görev anlayışlarının unvan değil sorumluluk üzerine kurulu olduğunu belirten Biba, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan tüm enerjilerini Bursa’ya hizmet için kullanacaklarını söyledi. Siyasetin merkezinde polemik değil hizmetin yer alacağını ifade eden Biba, “Bizim tek gündemimiz Bursa olacak” diye konuştu.

Biba ayrıca, 17 ilçenin tamamında ayrım yapılmadan hizmetlerin sürdürüleceğini vurgulayarak, ihtiyaç duyulan her noktada çözüm üretme hedefiyle çalışacaklarını kaydetti.