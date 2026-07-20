Bozbey ve 63 sanığın yargılanmasına başlandı

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından haklarında dava açılan, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince Bursa Bölge Adliye Mahkemesi salonunda görülen davanın ilk celsesinde, tutuklu sanık Mustafa Bozbey, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, diğer bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma öncesi, bazı partililer ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme salonu önünde toplandı.

Emniyet ekiplerinin adliye çevresinde güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Duruşma, sanık yoklaması ve kimlik tespitleriyle başladı. Daha sonra sanık Bozbey'in, savunması alındı.

Bozbey, Bursa'nın en büyük davasının görüldüğünü, hukukun üstünlüğünün burada vuku bulacağına inandığını ifade etti.

Uzun yıllardır siyasetin içerisinde olduğunu dile getiren Bozbey, eğitim hayatı ve kariyerini anlattı.

Bozbey, 111 gündür tutuklu bulunduğunu hatırlatarak "Canımdan çok sevdiğim Bursam öksüz bırakıldı. Ben adalete sonuna kadar güveniyorum. Hakkımızda iftiralar atıldı, bunları kabul etmiyorum, yapanları lanetliyorum." dedi.

İddianamede yer alan, aile bireylerinin de yönetimde yer aldığı NİLVAK adlı vakfın, belediye personeli, çocukları, ihtiyaç sahibi Nilüferliler ve gençlere destek amacıyla kurulduğunu ve denetlendiğini savunan Bozbey, bu çerçevede vakfın gelirlerini artırmak için bazı işletmeler kurulduğunu anlattı.

Şirketler arasındaki para trafiğine değinen Bozbey, şöyle konuştu:

"FİDE AŞ'ye ait yere okul inşaatı yapmaya karar verdik. Okul için kredi alma ihtiyacı oldu ve bankalardan kredi alarak inşaata başladık. Okul için de güvenilir inşaat yapabilecek şirkete ihtiyaç duyduk. Çünkü banka krediyi vermek için böyle bir şartı önümüze koymuştu. Biz de Muhkim D'nin sahibi olduğu Seres şirketiyle sözleşme yaparak, bankadan aldığımız krediyi olduğu gibi, yani bankanın istediği gibi Seres AŞ'ye aktardık. Böyle bir parayı aktarabilmemiz için de güvenilir birine ihtiyaç vardı, bunun için de akrabam olan Muhkim D'den destek istedim. Böylece FİDE AŞ ile Seres arasında cari hesaplar başlamış oldu."

Bozbey, okulun Seres AŞ üzerinden yaptırılmasının kendilerine daha ucuza mal olmasını sağladığını ileri sürdü.

Daha sonra başka krediler de çekildiğini ancak bazı sorunlar yaşandığını aktaran Bozbey, şunları kaydetti:

"Blokeler olunca Seres AŞ ile Fide AŞ arasındaki cari hesapların, eşim Seden Bozbey üzerinden olması için muhasebecimizin önerisi oldu. O dönemde avukatımıza da sorduğumuzda bunun ispat edilebilir bir durum olduğunun cevabını alarak bunu gerçekleştirdik. Bunun üzerine cari hesaplar eşim Seden Bozbey üzerinden yapılmıştı, çünkü eşim vakfın müdürü, kreşin kurucu müdürü ve Fide AŞ'nin şirket temsilcisidir. Fide AŞ adına gelen paralar eşime gelmiş ve Fide AŞ adına harcanmıştır, maaşlar, SGK'ler, vergiler, giderler vesaire ödenmiştir."

"Benim mesleğim belediye başkanlığı değil"

Bozbey, kurduğu inşaat şirketinin 2009'da konkordato aldığını, bazı mal varlıklarını kaybettiklerini, aile bireyleri olarak bazı mallarını ve gayrimenkullerini yakınları ve güvendikleri dostlarının üzerine aktararak geleceklerini güvence altına almak istediklerini öne sürdü.

Belediye başkanı olmadığı dönemde aile şirketi Perçem inşaata ortak olduğunu belirten Bozbey, "Benim anlayamadığım, Mustafa Bozbey olarak belediye başkanlığı sonrasında hiç mi iş yapmayacağım? Ben inşaat yüksek mühendisiyim, mesleğimi yapacağım. Nitekim yine yapacağım. Müteahhitlik yapmışım, biliyorum. Benim mesleğim belediye başkanlığı değil, bunun bilinmesini istiyorum. Aslında inşaat yüksek mühendisiyim. Gerçek bu." dedi.

O dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e 2009 yılında verilen "koordinatör başkan yardımcısı" yazısına değinen Bozbey, "2009 Mahalli Seçimler sonucunda tekrar göreve geldik. Hizmetlerin sağlıklı ve halkla iletişimimizin daha güçlü olması amacıyla memur olan başkan yardımcıları dışında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun bize verdiği yetkiye dayanarak 3 meclis üyesini başkan yardımcısı olarak görevlendirdim. Bunlardan biri de mimar ve teknik konulara hakim olan, önceki dönemlerde de Mimarlar Odası başkanlığı yapan Turgay Erdem'di." diye konuştu.

Bozbey, Erdem'e koordinatör başkan yardımcılığı görevini başkan olarak halka daha fazla zaman ayırabilmek için verdiğini iddia etti.

Mustafa Bozbey, iddianamede 30 olaydan sorumlu tutulduğunu, bunların hiçbirini kabul etmediğini dile getirdi.

Duruşma, yaklaşık 10 saat süren ilk celsenin ardından yarına ertelendi.

Operasyon ve soruşturma süreci

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta, Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda iş insanının da aralarında yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin bu dosya kapsamında da tutuklanmasına karar verilmişti.

Daha sonra sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede Mustafa Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 402 yıla kadar hapsi istenmişti.

İddianamede, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in 946 yıla kadar, diğer 61 sanığın ise farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti.