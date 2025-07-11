Bursa-Balıkesir Sınırında Orman Yangını Çıktı

Bursa- Balıkesir sınırında çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüneyköy ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.