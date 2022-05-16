Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan: 666 Sayılı Khk Kaldırılıp Çöpe Atılmalıdır - Haberler

Haber: MELİS YILDIRIM - Kamera: FATİH NAZIM EFE

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen üyeleri, Ankara'daki SGK Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. SGK çalışanlarının 3600 ek gösterge, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve liyakate uygun atamalar yapılması gibi talepleri olduğunu dile getiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Sorunlar artık halının altına süpürülemez. Bıçak kemiğe dayanmıştır. SGK gibi mevzuatın yükü altında ezilen kurumlarda acilen düzenleme yapılmalıdır. 666 sayılı KHK kaldırılıp çöpe atılmalıdır" dedi.

Büro Memur-Sen üyeleri, Ankara Balgat'taki SGK Genel Müdürlüğü önünde bugün basın açıklaması yaptı. SGK çalışanlarının taleplerini dile getiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Her yıl mayıs ayının 16'sını içine alan hafta, Sosyal Güvenlik Haftası onlara kutlanıyor. Kutlamalar büyük bir sevince dönüşmesi gerekirken SGK çalışanlarının yaşadığı mağduriyet sebebiyle buruk bir şekilde kutlanmaya başlanmıştır.

"666 SAYILI KHK İLE SGK PERSONELİNİN MALİ VE ÖZLÜK HAKLARI GASP EDİLMİŞTİR"

SGK, yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımız başta olmak üzere sığınmacı ve vatansızlarla birlikte yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet vermektedir. Sosyal güvenlik yükünü sırtında taşıyan, büyük fedakarlıkla gecesini gündüzüne katan SGK çalışanlarının mağduriyetleri, hak kayıpları hala devam etmektedir. 666 sayılı KHK ile SGK personelinin bir gecede mali ve özlük hakları gasp edilmiştir. Bu meydana geldiğinde yetkili makamlarda oturanlar sesini çıkarmamıştır, çıkarmamaktadır. 666 sayılı kararname yürürlüğe girdiğinde, Büro Memur-Sen olarak en büyük yürüyüş eylemimizi gerçekleştirdik, tepki göstermek için 18 gün süren İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş eylememizi gerçekleştirdik.

"20 MAYIS'TA ÜLKE GENELİNDE TAM GÜN İŞ BIRAKIYORUZ"

Bugün, 81 ilde SGK il müdürlükleri önünde basın açıklamasıyla yaşadığımız mağduriyetleri altını bir kez daha kalın çizgilerle çiziyoruz. Yarın siyah giyinme eylemi yapacağız, kararlılığımızı ortaya koyacağız. 18 Mayıs Çarşamba günü, 4 saatlik iş bırakma eylemiyle 'sesimizi duyun' mesajı vereceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nda eylemlerimize ara vermeyeceğiz. Sesimizi duyurmak için Twitter'da sanal miting düzenleyeceğiz. 20 Mayıs'ta ülke genelinde tam gün iş bırakma eylemi yapacağız.

SGK'nın toplam 35 bin norm kadrosu olmasına rağmen işler kısıtlı sayıda personelle yürütülmeye çalışılmaktadır. SGK çalışanının iş yükü her gün artmaktadır.

"90'LI YILLARA GERİ DÖNDÜK"

'Hak verilmez alınır' anlayışıyla meydanlara indik. Üyelerimiz ve kamu görevlilerinin mağduriyeti son bulana kadar kararlı duruşumuzu sergileyeceğiz. Mevzuatın ağır yükü altında ezilen SGK çalışanlarının maaşlarında, fazla mesailerinde kesinti olmadan ödenmesini talep ediyoruz. Kurum çalışanlarının hakkı olan fazla mesai, ikramiye ve ek ödemelerin verilmesini talep ediyoruz. Kamu işçisiyle memurlar arasındaki maaş farkı adaletsizliğini kaldırılmasını talep ediyoruz. SGK'da çalışan bir işçinin maaşı 11 bin TL olurken asıl işi yapan memurun maaşının 6 bin TL'de kalması trajik bir durumdur. Bu, Türkiye'nin 90'lı yıllara geri döndüğünün, müdüründen fazla maaş alan şoförün, çaycının olduğu günleri döndüğümüzün göstergesidir.

"LİYAKATA UYGUN OLMAYAN USULSÜZ ATAMALAR ÖNLENMELİ"

Şeflerin özel hizmet tazminatları ve ek ödeme oranlarının yükseltilerek uğradıkları maaş kaybının giderilmesini istiyoruz. Kamu personelinin uzmanlaşmasını ve sosyal sigorta kadrolarının oluşturulmasını istiyoruz. Boş kadroları, başarılı olan personelin atanmasını ve liyakate uygun olmayan usulsüz atamaların önüne geçilmesini istiyoruz.

3600 ek gösterge çalışmasında, SGK ve büro hizmet çalışanları başta olmak üzere hakkının verilmesini istiyoruz. SGK'daki maaş promosyonu anlaşmasıyla belirlenen 4 bin liranın sabun köpüğü gibi eridiğini söylüyor ve banka promosyonunun güncellenmesini talep ediyoruz.

"EMEKÇİYE EMEĞİNİN KARŞILIĞI DERHAL ÖDENMELİ"

Fazla mesai ücreti, ikramiye ve havuz ödemesi gibi hakları bir bir elinden alınan sosyal güvenlik çalışanları, 666 sayılı KHK ile mağdur hale getirilmiştir. 666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret anlayışı getirilmiş. SGK çalışanlarının işine eşit hangi kurumlar vardır? Burada hangi ücretler ödenmektedir? Bunun adı eşit işe eşit ücret değil, eşit unvana eşit ücrettir. Bu nedenle emeğinin karşılığı emekçiye derhal ödenmelidir.

Umut ediyoruz ki önümüzdeki yıl tüm sorunlar çözülmüş olur. Bizler de temsilciler olarak Sosyal Güvenlik Haftası'nı yetkililere teşekkür ederek kutlarız. Sorunlar artık halının altına süpürülemez. Bıçak kemiğe dayanmıştır. SGK gibi mevzuatın yükü altında ezilen kurumlarda acilen düzenleme yapılmalıdır. 666 sayılı KHK kaldırılıp çöpe atılmalıdır."