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Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

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İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen Burger King, Afyonkarahisar'daki şube açılışına katılan AK Parti Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül tepkilerin ardından istifa etti.

İsrail'e destek verdiği için boykot edilen Burger King'in geçtiğimiz aylarda Rize ve İzmir'de şubelerinin açılması krize neden olurken, benzer bir olay Afyonkarahisar'da da yaşandı. Dinar ilçesindeki İyaş AVM'de geçtiğimiz cuma günü ünlü fast food zinciri Burger King'in yeni bir şubesi açıldı.

BURGER KING AÇILIŞINA AK PARTİLİLER AÇILIŞA KATILDI

Açılışa AK Parti Dinar İlçe Başkanı Av. İbrahim Özgül, AK Parti İlçe Meclis Üyesi Ahmet Acar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı katıldı.

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Tepkilerin ardından AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı harekete geçti. Yapılan açıklamada, İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün istifa ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli hemşehrilerimiz, Burger King firmasına ait bir şubenin açılışına katılan Dinar İlçe Başkanımızın istifası alınmıştır.

"MİLLETİMİZİN HASSASİYETLERİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Filistin'de yaşanan soykırım ve yıkımın faili olan İsrail'e destek veren firma ve markalara karşı boykot irademiz nettir. Tüm teşkilat mensuplarımızın boykot konusundaki tavrı da açıktır. Milletimizin hassasiyetleri kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle gerekli tavrı vakit kaybetmeden alıyor ve olayla ilgili tahkikatı başlatıyoruz."

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

"ELLERİMİZİ AÇTIK YALVARIYORUZ, DUALARIMIZI KABUL EYLE"

Burger King'in açılışına AK Partili isimlerin katılması yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken kaydedilen görüntüler de büyük ses getirdi. Görüntülerde AK Partili isimlerin Burger King açılışında "Bu mübarek cuma gününde bir iş yeri açılışı için burada toplandık. Ellerimizi açtık yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle" şeklinde dua ettikleri görüldü.

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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