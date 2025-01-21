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Burdur Gölü'nde Su Kaybı ve Kirlilik Alarmı

Burdur Gölü'nde Su Kaybı ve Kirlilik Alarmı
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Prof. Dr. İskender Gülle, Burdur Gölü'ndeki su kaybının ve çevresindeki katı atık kirliliğinin ciddi bir sorun haline geldiğini, doğanın dengesinin bozulduğunu belirtti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü'nün yaşadığı su kaybının ve çevresindeki katı atık kirliliğinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

Gülle, göl kıyısında gazetecilere yaptığı açıklamada, Burdur Gölü'nün çevresindeki atıkların kötü görüntü oluşturduğunu ifade etti.

Son yıllardaki azalan yağışın sulak alanlar başta olmak üzere bütün çevreyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Gülle, "Göller Bölgesi'nin sulak alanlarından Eğirdir, Beyşehir, Burdur göllerimizin su seviyesinde çok büyük kayıplar var. Özellikle Burdur Gölü'nde yarım asırlık dönemde su seviyesinde 20 metrenin üzerinde kayıp var." dedi.

Çevredeki akarsu ve göllerin kurumasının doğada bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterdiğine işaret eden Gülle, doğanın kan damarları olan hidrolojik yapının gittikçe bozulduğunu kaydetti.

Gülle, bunda insan etkisinin çok fazla olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her geçen gün çekilen gölün çevresindeki kirlilik üzüntü verici. Bu bölgede yıllardır akarsular üzerine kurulan gereğinden fazla baraj ve göletler, ihtiyaçtan fazla acımasızca çekilen yeraltı suları, hidrolojik yapıyı bozmamızda başlıca etkenler oldu. Bir an önce iklim değişikliğine uyum çerçevesi kapsamında artık bir şeyler yapmanın vaktinin geldiği ve geçiyor olduğunu görmemiz gerekiyor."

Devlet Su İşlerinin verilerine göre, 1971'den bu yana yüzey alanı yaklaşık yüzde 40 küçülen gölün hacmi, Ocak 2025'te 3 bin 480 hektometreküp, su kotu ise 836,72 metre ölçüldü.

Kuraklıkla boğuşan gölün çevresinde ve "Şeker Plajı" olarak bilinen kıyısında, genellikle piknikçilerin bıraktığı atıklar, kirlilik ve kötü görüntü oluşturuyor.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel
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