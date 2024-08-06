Üye Girişi
Haberler

Burdur Gölü Kenarına Hafriyat Dökülmesi İncelemesi Başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Gölü kenarına hafriyat dökülmesiyle ilgili inceleme başlatıldı. Gölün koruma altında olduğu ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Burdur Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, konunun takipçisi olacak.

BURDUR Gölü kıyısına hafriyat dökenlerin tespit edilmesiyle ilgili Burdur Valiliği talimatıyla inceleme başlatıldı. Burdur Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli çevre mühendisi Sezen Işlak, "Bunu yapanların tespiti için kurumumuza da yazı geldi. Konunun bire bir takipçisi olacağız" dedi.

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altındaki Burdur Gölü kenarına, geçen yıldan bu yana farklı tarihlerde hafriyat döküldü. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle hızla suyu çekilerek kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü, son olarak haziran ayında hafriyat atıklarının dökülmesiyle gündeme geldi. Göl kıyısına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki alana dökülen atıklarla ilgili haberleri ihbar kabul eden Burdur Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Özel İdare Genel Sekreterliği ve Burdur Belediyesi'ne yazı göndererek, konunun incelenmesini istedi. Bunun üzerine Burdur Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, göl kenarında incelemelerde bulundu. DHA muhabirine açıklama yapan Burdur Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli çevre mühendisi Sezen Işlak, "Burdur Gölü kenarına hafriyat atığı dökülmesiyle ilgili olarak Burdur Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. Bu olayı yapanların tespiti için kurumumuza da yazı geldi. Burdur Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak konunun bire bir takipçisi olacağız" dedi.

'ÇOK CİDDİ KAÇAKLAR VAR'

Sadece göl kenarında değil, şehrin çeşitli bölgelerinde de hafriyatla ilgili kaçak dökümlerin çok fazla olduğunda bahseden Sezen Işlak, "Belediye olarak 6 yıl önce mermerle ilgili olan kısma el attık ve Türkiye'de ilk mermer atıkları döküm sahasını ilimize kazandırdık. Mermer atıkları ile ilgili bir takip sistemimiz var. Şehrin farklı yerlerinde mermer atığı göremezsiniz ancak yıkıntı ve hafriyatla ilgili çok ciddi kaçaklar var. Ne yazık ki şu an takip edemiyoruz ama en yakın zamanda belediyemiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve diğer belediyelerle atık yönetmeliği kapsamında bir atık yönetim planı, sonrasında da bir hafriyat takip sistemi oluşturulması zaten gündemimizdeydi" diye konuştu. Göl kenarına hafriyat dökülmesinin içler acısı olduğunu belirten Işlak, "Burdur Gölü biliyorsunuz; gün batımının en güzel izlendiği göller arasında. Buradan geçenler, göle bakarken şu hafriyat yığınını görmek zorunda değil. Konunun peşindeyiz, bırakmayacağız. Mobese kameralarından takip edeceğiz. Valiliğimizle birlikte değerlendireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Burdur Belediyesi Burdur Gölü İnceleme Burdur Çevre Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu

Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Milli güreşçi Enes Başar, eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşle Paris Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi

Milli güreşçi Enes Başar, eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşle Paris Olimpiyatları'nda son 16 turuna yükseldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title