Burdur Doğa Festivali'nde Gül Hasadı ve Kültürel Etkinlikler

Burdur Doğa Festivali'nde Gül Hasadı ve Kültürel Etkinlikler
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Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali kapsamında gül hasadı, Lavanta - Gül Tanıtım Merkezi açılışı ve çeşitli doğa okulu etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival, Burdur Gölü manzarasında katılımcılara gül toplama ve üretim süreci hakkında bilgi verme imkanı sağladı.

Burdur'da düzenlenen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri kapsamında, gül hasadı, Lavanta - Gül Tanıtım Merkezi açılışı ve Karakent Doğa Okulu etkinlikleri yapıldı.

Burdur Valiliğince düzenlenen festival kapsamında katılımcılar, Karakent Köyü'ndeki Lisinia'da Burdur Gölü manzarası eşliğinde gül toplayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hasadın ardından gül yağı üretim merkezine geçen katılımcılara, üretim süreci hakkında bilgi verildi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın da katılımıyla Lavanta-Gül Tanıtım Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Vali Bilgihan, burada Kadir Ergin ve Elif Karaaslan çiftinin nikah merasimine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Festival kapsamında Karakent Köyü'nde ise Doğa Okulu etkinlikleri gerçekleştirildi. Çocuk ve gençlere yönelik etkinliklerin yanı sıra üreticilerin stantlarının yer aldığı festival alanında folklar gösterileri ile yerel sanatçıların müzik dinletileri gerçekleşti.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Doğa Festivali'nin ilerleyen süreçte ulusal ve uluslararası hale dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Anadolu'nun tarihi birikimi, zengin kültürel mirası ve doğasına dikkati çeken Bilgihan, festivalde hepsinden birer örnek olmasını istediklerini kaydetti.

Doğa, tarih ve kültürde, sevgi, zarafet, birlik ve beraberliğin olduğunu belirten Bilgihan, şöyle konuştu:

"Burdur bölgesi 100'den fazla folklorik eseriyle ve sipsisiyle, curasıyla, kabak kemanesiyle kültürel anlamda çok zengin bir bölge. Biz herkesi, Burdur'u keşfetmeye çağırıyoruz. O yüzden bu ay temamızda doğayla keşfedelim, doğayı keşfedelim, Burdur'u tanıyalım diyoruz."

DoğaFest etkinlikleri yarın, Salda Gölü Halk Plajı'nda spor etkinlikleri ve triatlon ile son bulacak.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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