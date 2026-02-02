Haberler

Burdur'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur Valiliği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve MAKÜ ortaklığıyla düzenlenen etkinlikte sulak alanların korunmasının önemi vurgulandı. Vali Bilgihan ve Belediye Başkanı Ercengiz, çalıştayın sonuçlarının uygulanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Burdur'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği ve Ramsar Sulak Alanlar çalıştayı düzenlendi.

Burdur Valiliği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen program, MAKÜ Lavanta Tepesi Otel'de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yasin Akkaya tarafından sulak alanda yetişen kamışlardan üretilen sipsi dinletisi gerçekleştirildi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, konuşmasında, sulak alanları korumanın çevresel bir görev olmanın ötesinde, gelecek kuşaklara karşı ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Burdur Gölü Eylem Planı'nı hatırlatan Bilgihan, "Bu bizim için önemli bir süreci başlatmış oldu. Bir kurumun tek başına yükleneceği bir süreç olmadığını fark ederek ve kabul ederek başlamamız gerekiyor. Bütün göller ve sulak alanlarımız için de içinde bulunduğu ekosistemi oluşturması, zenginleştirmesi noktasında önemli adımlar var." dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de çalıştaydan çıkacak notların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ise insanlığın ve bölgenin en büyük tehdidi olan kuraklık, iklim değişikliği konusunda böyle bir çalıştayın yapılmasını çok kıymetli bulduğunu belirtti.

Salda Gölü'nün uluslararası düzeyde dikkati çeken bir sulak alan olduğuna işaret eden Dalgar, Salda Bilim Merkezi ve planlanan uzay temalı bilim merkezi projeleriyle bölgenin bilim turizmi açısından da önemli bir merkez haline geleceğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ve Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi tarafından sunum gerçekleştirildi.

Programın sonunda Türkiye'nin Ramsar Alanları ve Sulak Alanlardan Yansımalar isimli fotoğraf sergisi gezildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu

Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

6 maçta 1 kez kazanan takımın başına geçti, 3'te 3 yapıp zoru başardı
Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu

Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu
Bursa'da kayınpederin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Aynı aileden olsalar da hiç acımadılar! İşte vahşetten yeni görüntüler
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı

Komşuda tarihi görüntüler! Askeri konvoy kente giriş yaptı