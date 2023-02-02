Burak Erbay: "Elektrik Faturalarını Ödeyemeyen Vatandaşlarımızın Sayısı Meskenlerde Yüzde 4 Bin Artmış"

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “Fakirleşen Muğlalı hemşerilerimizin, elektrik faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımızın sayısı meskenlerde yüzde 4 bin, tarımsal sulamalarda da yüzde 3 bin artış göstermiş, ticari işletmelerde de yüzde 680’e ulaşmış” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Fakirleşen Muğlalı hemşerilerimizin, elektrik faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımızın sayısı meskenlerde yüzde 4 bin, tarımsal sulamalarda da yüzde 3 bin artış göstermiş, ticari işletmelerde de yüzde 680'e ulaşmış" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla'da elektrik faturasını ödeyemeyen mesken abone sayısının yüzde 4 bin, tarımsal üretimde faturasını ödeyemeyen abone sayısının yüzde 3 bin 441, ticari işletmeler açısından bakıldığında ise yüzde 682 oranında arttığını açıkladı.

Konu ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine gelen yanıtları değerlendiren Erbay, şunları söyledi:

"AKP'nin yanlış politikaları sonucu insanlarımız fakirleşmeye devam ediyor. Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı gibi elektrik faturalarını bile ödeyemez hale geldiler. Bunu Sayın Enerji Bakanı'na sorduk. Muğla'mızdaki elektrikleri kesilen vatandaşlarımızın sayısını sorduk.

Sayın Bakan, cevap vermiş. 2019 yılında Muğla'da elektriği kesilen mesken abone sayısı 220 iken, bu 2020 yılında 5 bin 159'a çıkmış. 2021 yılında da 9 bin 356'ya çıkmış. Yani yüzde 4 bin artış olmuş.

Yine aynı şekilde ticarethanelerde 2019 yılında 428 tane ticarethanenin elektriği kesilmişken bu 2020 yılında 4 bin 817'ye, 2021 yılında da 3 bin 350'ye ulaşmış. İşte AKP'nin yanlış politikaları bu. Tarımsal sulamada da 2019 yılında 24 tane elektrik kesintisi olurken 2020 yılında tarımsal sulamada bu sayı 532'ye, 2021 yılında da 852'ye ulaşmış. Yani AKP'nin yanlış politikaları sonucu fakirleşen Muğlalı hemşerilerimizin, elektrik faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımızın sayısı meskenlerde yüzde 4 bin, tarımsal sulamalarda da yüzde 3 bin artış göstermiş, ticari işletmelerde de yüzde 680'e ulaşmış. AKP'nin Muğlalı hemşerilerimize reva gördüğü durum bu. Buradan söz veriyoruz. Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda hiçbir vatandaşımızın, hiçbir Muğlalı hemşerimizin elektriği ödeyemediği için kesilmeyecek."