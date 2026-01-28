Haberler

Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni bir gümrük kapısı kurulacak

Güncelleme:
Bulgaristan hükümeti, Türkiye ile Kapitan Andreevo-Kapıkule'nin yanında yeni bir gümrük kapısı kurulması için anlaşma taslağını onayladı. Yeni sınır geçiş noktasının parametreleri bir karma komisyon tarafından belirlenecek.

Bulgaristan hükümeti, Türkiye ile arasında Kapitan Andreevo-Kapıkule'nin yanında yeni bir gümrük kapısının kurulması kararı aldı.

Hükümetin olağan oturumunun ardından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar Kurulu, iki ülke arasındaki sınır geçişleriyle ilgili sorunların çözülmesi ve yeni bir sınır geçiş noktası olan 'Kapitan Andreevo-Kapıkule-Kuzey'in açılması için Bulgaristan ile Türkiye arasında anlaşma taslağını onayladı." ifadesi kullanıldı.

Anlaşma taslağına göre, tarafların yetkili makamlarından oluşturulacak bir karma komisyon, "Kapitan Andreevo-Kapıkule" adlı mevcut sınır geçiş noktasının kuzeyinde yeni geçiş yerinin ilgili parametrelerini belirleyecek.

Komisyonun, kara yolu bağlantılarının temel teknik özellikleri, güzergahların konumu, sınırla kesişme noktaları, sınır geçiş güzergahlarının sayısı, yeni sınır kontrol ve geçiş noktasının yeri ile teknik parametreleri, çalışma rejimi, altyapısı, yük ve yolcu türleri ile yeni sınır geçişinin inşasına ilişkin çeşitli konuları ele alması bekleniyor.

Dünyanın en yoğun sınır kapılarından biri olarak gösterilen Kapitan Andreevo-Kapıkule, aynı zamanda "Avrupa Birliği'ni (AB) Asya'ya bağlayan Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı" olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

