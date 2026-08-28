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Bulgaristan Karadeniz'de İHA ve Parçaları Buldu

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Bulgaristan Deniz Kuvvetleri, Karadeniz kıyısında Shabla Feneri yakınlarında bir İHA ve Burgaz ilindeki Chernomorets ile Ahtopol kıyılarında İHA parçaları buldu. İHA'da patlayıcı olmadığı belirlendi; parçalar incelenmek üzere üslere götürüldü.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri, Karadeniz kıyısında farklı noktalarda bulunan insansız hava aracı (İHA) ve parçaları ile ilgili inceleme ve taşıma çalışması yürüttü.

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz'de bulunan İHA ve İHA parçalarının incelenmek üzere Deniz Kuvvetleri üslerine götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, İHA'nın Karadeniz kıyısında Shabla Feneri yakınlarında bulunduğu ve yapılan incelemede üzerinde patlayıcı bulunmadığının belirlendiği kaydedildi.

İHA parçalarının da Burgaz iline bağlı Chernomorets ve Ahtopol kentlerinin kıyılarında bulunduğu belirtildi.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dün de Karadeniz kıyılarında bulunan bir İHA ve 3 İHA parçasına müdahale etmişti.

Kaynak: AA
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