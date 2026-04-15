Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye'de 27 sandık kurulacak
Bulgaristan'da 19 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler öncesi milletvekili adayları, Türkiye'deki seçmenlerle bir araya gelerek destek talep etti. Seçimlerde toplam 27 sandık kurulacak. Adaylar, Türk ve Müslümanların öncülüğündeki Hak ve Özgürlük İttifakı ile seçime katılıyor.

BULGARİSTAN'da 5 yıl içerisinde gerçekleştirilecek 8'inci seçim 19 Nisan Pazar günü yapılacak. 2 yıl önce yapılan seçimlerde Türkiye'de ki Bulgaristan vatandaşları için 168 sandık kurulurken bu yıl 7'si konsolosluklarda olmak üzere 27 sandıkta oy kullanma işlemi yapılacak. Seçime sayılı günler kala Avcılar'a gelen milletvekili adayları, seçmenleri ziyaret ederek destek talep etti.

Bulgaristan'da yapılan son seçimlerde kurulan Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki koalisyon hükümeti, istifa etti. 5 yıl içerisinde 7 kez seçim yapılan ülkede, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, erken seçim kararı aldı. 19 Nisan pazar günü yapılacak seçimde, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin kurucusu ve eski genel başkanı Ahmet Doğan ile arkadaşlarının kurduğu 'Hak ve Özgürlük İttifakı' ile 11'inci sırada katılacak. Önceki seçimlerde Türkiye'de 168 sandık kurulurken bu seçimlerde 7'si konsolosluklarda olmak üzere 27 sandıkta oy kullanılacak.

AVCILAR'DA MİLLETVEKİLLERİ SEÇMENLERLE BULUŞTU

Bulgaristan ve ülke dışındaki Türkler'e yönelik seçim çalışmaları yoğun olarak sürdürülürken, milletvekili adayları Türkiye'deki seçmenlerle buluştu. Hafta sonunda Avcılar'a gelen milletvekilleri, seçimde başarı elde ederek, kurulacak yeni hükümetin ortağı olabilmeyi hedeflediklerini anlattı.

'TÜRKLER'İN SEÇİME GİTMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Heyette yer alan Kırcaali'den yeniden aday gösterilen Erol Mehmed, 19 Nisan'ı bir dönüm noktası olarak gördüklerini, yeni nesile ulaşmak için farklı siyasi politikalar izlemeleri gerektiğini söyledi. Mehmed, yurt dışındaki seçmenlere yönelik sandık sayısının düşürüldüğünü hatırlatarak, "Türkiye genelinde 20 tane sandık var. Yani sandıkları daraltarak, Türkler'in seçime gitmesini engellemeye çalışıyorlar. İnsanların demokrasi hakkını engellemek Avrupa devletine yakışmıyor. Bu dönem Bulgaristan'ın Türk partisi olan APS Genel Başkanı Ahmet Doğan önderliğinde 11 numarayla seçime katılıyoruz" dedi.

ÇİFTE VATANDAŞLARI SANDIĞA DAVET ETTİ

Kırcaali'de geçmişte ilk Türk vali olarak görev yapan APS'nin Kırcali İl Başkanı ve eski Belediye Başkanı Resmi Murat, "Ahmet Doğan, Hak ve Özgürlük Partisi'nin genel başkanı ve onursal başkanıydı. Ama parti bölündükten sonra yeni parti kurmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü biz orada partinin kurulduğu değerleri ve ilkeleri kaybetmiş hissediyoruz kendimizi. O yüzden kasım ayının 15'inde Sofya'da Hak ve Özgürlük İttifak Partisi'ni kurduk. Bu Onursal Başkan Ahmet Doğan liderliğinde, böyle bir ihtiyaç ve böyle bir mecburiyette kaldık. Bu seçimlere de Hak ve Özgürlük İttifakı olarak katılıyoruz. Ben bütün Bulgaristan seçmenlerine Türkiye'de yaşayan veyahut Türkiye dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına bu seçimlere katılmalarını rica ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Sorgusuz sualsiz füze yağdırdılar
Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık

Yürekleri ağza getiren an! Dakikalar sonra yaşanan daha da acayip
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali

Avrupa ülkesinden şok! NATO'dan çıkmaya hazırlanıyorlar
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Sorgusuz sualsiz füze yağdırdılar
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez

Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez