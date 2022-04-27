Arınç'tan dikkat çeken ayetli adalet paylaşımları: Erozyona uğrarsa vicdanları yaralar

Sık sık yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bu kez de son sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi.

KAVALA İÇİN YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Twitter hesabından art arda mesajlar paylaşan Arınç, önce adaletle ilgili ayetler yayınladı. Sonrasında ise yine adalet konulu birkaç tweet attı. Bülent Arınç'ın bu paylaşımları, dün Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala için yaptığı öne sürüldü.

2 AYET PAYLAŞTI

Arınç'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adalete şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Maide/8)"

Bir başka Ayet-i Kerime'de ise şöyle şöyle zikrediliyor: "Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder, hayasızlığı, kötülüğü, zorbalığı yasaklar." (Nahl/90)

"HER İŞİMİZDE ADALETLİ OLMALIYIZ"

Adl sıfatı Rabbimizin isimlerinden birisidir. Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız. Adalet konusu, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde defalarca müminlere bir talimat olarak verilmiştir. Yani bir bakıma adaletli ve adil olmak naslardan biridir. Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir.

"VİCDANLARDA ONULMAZ YARALAR AÇAR"

Bu hakkın güvenilirliği, eğer toplum nezdinde erozyona uğrar ise vicdanlarda onulmaz yaralar açılmasına sebep olur. Normatif hukuk kuralları da, inancımız da bu konunun önemini net şekilde ortaya koyar. Ekmek, su ve hava gibi ihtiyacımız olan adalete bir an önce kavuşmamız ümidiyle Kadir Gecenizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim cümlemizi takva sahibi kullarından eylesin."