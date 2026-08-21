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Muş'ta Malazgirt Zaferi 955. Yıl Hazırlıkları

Muş'ta Malazgirt Zaferi 955. Yıl Hazırlıkları
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Muş'un Bulanık ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı beklenen etkinlikler için son hazırlıklar değerlendirildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere yönelik hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Bulanık Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda, Bulanık ve Malazgirt'te gerçekleştirilecek etkinlikler için yapılan hazırlıklar değerlendirildi.

Toplantıya katılan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, bu yıl Bulanık'tan etkinliklere daha yoğun katılım beklediklerini söyledi.

Şimşek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen Malazgirt Zaferi etkinlikleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımıza yakışır şekilde kendisini ve misafirlerimizi karşılamalıyız. Bu yıl da daha güçlü bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamalıyız." dedi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu da Bulanık halkının??????? her yıl Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere yoğun katılım sağladığını belirtti.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Kaya, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, AK Parti Muş İl Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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