Bugün Vizyonda 5 Yerli, 2 Yabancı Film

(ANKARA)- Sinemalarda bugün 5 yerli 2 yabancı film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında Atatürk'ün çocukluğunu anlatan "Mustafa", 1930'lar Türkiye'sinin sanat dünyasını anlatan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" ve Marvel evreninden "Venom: Son Dans" yer alıyor.

Sinemelarda bugün vizyona girecek 7 film şöyle:

Bir Cumhuriyet Şarkısı

Film, 1930'lu yıllarda Türkiye'de birkaç gencin sanat devrimi yapmak için verdikleri mücadeleyi konu ediyor.

Tür: Dram, Tarihi

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Oyuncular: Salih Bademci, Ahmet Rıfat Sungar, Ertan Saban

Mustafa

Dört filmlik bir serinin ilk yapımı olan Mustafa, Atatürk'ün çocukluk yıllarını anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: H. Sinan Güngör, Halil Öztürk, İbrahim Turalı

Oyuncular: Altan Erkekli, Yaprak Selin Onat, Elif Gizem Aykul

Venom: Son Dans

Film, tek vücutta yaşamaya alışmış Eddie Brock ile Venom'un hikayesine odaklanıyor. Eddie ve Venom her iki dünya tarafından da takip edilmekte ve ağlar gittikçe birbirine yaklaşmaktadır. İkili, Venom ve Eddie'nin son dansında perdeleri kapatacak yıkıcı bir karar vermek zorunda kalır.

Tür: Aksiyon, Fantastik

Yönetmen: Kelly Marcel

Oyuncular: Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple

Gün Doğarken

Film, bir gencin duygusal yolculuğuna odaklanıyor. Duygularını tam ifade edemeyen Una, sakladığı sırlarla boğuşur ve çevresinde yaşanan olaylar karşısında cesurca yoluna devam etmeye çalışır. Una böylelikle kötü olmadan iyi olmayacağını ve üzüntü ile güzelliğin birlikte var olduğunu anlamaya başlar.

Tür: Dram

Yönetmen: Runar Runarsson

Oyuncular: Elin Hall, Katla Njalsdottir, Agust Örn B. Wigum

Köprü

Fim, başarılı bir iş insanının başka bir ülkede yaşayan kardeşinin olduğunu öğrenmesiyle gelişen olayları konu ediyor. Başarılı bir iş insanı olan Davut, bir gün Gürcistan'da hiç tanımadığı bir kardeşi olduğunu öğrenir. Gürcistan'a yaptığı yolculuk sırasında Davut, kardeşini bulmakla kalmaz, babasının ölümüne ilişkin saklı kalan sırlarla da yüzleşir.

Tür: Aksiyon, Dram

Yönetmen: Erekle Badurashvili

Oyuncular: Emre Kızılırmak, Nini Baduraşvili, Zurab Tsintskiladze

Garez

Film, ihbar üzerine kullanılmayan bir otele giden polis ekibinin yaşadıklarına odaklanıyor. Bir polis ekibi gece devriyesindeyken aldıkları ihbar üzerine uzun zamandır kullanılmayan bir oteli kontrol etmeye gider. Otelden kadın çığlıkları gelmektedir ve ekip, binaya girdiğinde karşılaştıkları manzaradan olayın düşündükleri kadar basit olmadığını anlar. O andan itibaren yaşanan her şey polis kamerasına kaydedilir.

Tür: Korku

Yönetmen: Can Beslen

Oyuncular: Can Beslen, Bilgehan Karaca, Zişan Özlem Akçalı

Elif ve Arkadaşları 2: Perişler

Film, Perişlerin ortaya çıkmasıyla hayatı değişen Elif ve arkadaşlarının maceralarını konu ediyor. Elif'in hayatı, odasında oyuncak ayısıyla oynarken beklenmedik bir şekilde Periş ve onun yaramaz arkadaşı Tini'nin ortaya çıkmasıyla bambaşka bir hal alır. Onların gelişinin ardından dans yarışmasına hazırlanan Elif ve arkadaşlar bir dizi komik ve eğlenceli olaylar yaşamaya başlar. Bu sırada Periş ve Tini, Perişlerin gizemli dünyası olan Zerre'ye geri dönmeye çalışır. Ancak Münevver teyzenin merakı olayların karışmasına neden olur. Dünyada fazla kalamayan Perişlerin hastalanma tehlikesi olunca, Elif ve arkadaşları kendilerini zamana karşı büyük bir maceranın içerisinde bulur.

Tür: Animasyon

Yönetmen: İsa Doğmuş