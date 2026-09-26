BUDO, Mudanya-Kabataş arası iki seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti

BUDO, Mudanya-Kabataş arası iki seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün iki seferini iptal etti. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile saat 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, bugün saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) ile saat 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA