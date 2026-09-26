Haberler

BUDO, Mudanya-Kabataş arası iki seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün iki seferini iptal etti. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile saat 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, bugün saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) ile saat 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Kaynak: AA
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye gülümseten soru

Erdoğan'dan Busenaz'ı güldüren soru: Yok Cumhurbaşkanım

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu

Almanya’yı karıştıran Türk kadın! Renk renk arabalarına el konuldu
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana

Maçın önüne geçen görüntü!

Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi

Vatandaşın parasını iç edenler asıl şimdi yandı! Tüm kayıtlar istendi
Siyaseti hareketlendiren iddia! Yeniden Refah Milletvekili Doğan Bekin, AK Parti'ye geçiyor

Siyaseti hareketlendiren iddia! Erdoğan ile yine yolları kesişiyor
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı

2 çocuğun görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak

FIFA'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Planlar altüst, yasak geldi
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi

Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi