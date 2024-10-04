Budapeşte'den İstanbul'a Bisikletle Yolculuk: Sultanlar Yolu ve Sufi Yolu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den, Osmanlı'nın Viyana seferlerinin güzergahı "Sultanlar Yolu"nu kullanarak son durak olan İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'ne gelen 11 kişilik bisikletli gezgin, "Sufi Yolu"nu da takip etmeye başladı.

Hollanda'da 2018 yılında Sedat Çakır ile eşi Iris Bezuijen tarafından kurulan, Osmanlı döneminde hacı adaylarının Mekke'ye gitmek için kullandıkları Sufi Yolu'nu canlandırmayı amaçlayan Sufi Yolu Vakfı'nca, 6 senedir isteğe bağlı İstanbul'dan yola çıkan katılımcılarla Yalova'da buluşularak ağırlıklı Konya ile çeşitli illere yürüyüş ve bisiklet turları düzenleniyor.

Grup üyelerinin vakıf tarafından verilen sembolik pasaportlarına, uğradıkları yerleşim yerlerinde vakfın temsilcilerince bölgeye geldiklerine dair mühür basılıyor.

Bu kapsamda 9 Eylül'de Budapeşte'den bisikletleriyle yola çıkan, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana seferlerinde kullandığı "Sultanlar Yolu"nu takip ederek 23 günde son durak olan İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'ne varan Türk, Hollandalı ve İsveçlilerden oluşan 11 kişilik grup, "Sufi Yolu"nda 5 gün pedal çevirerek Bilecik'in Söğüt ilçesine ulaştı.

Şimdiye kadar yaklaşık 1539 kilometre kateden, bir sonraki güzergahları Konya'daki Mevlana Türbesi'ne ulaşmak için yeniden yola çıkan bisikletliler, 20 Ekim'de varmayı planladıkları Hatay'da turlarını sonlandıracak.

"Yolculuğumuz güzel geçiyor"

Vakfın Genel Sekreteri Sedat Çakır, AA muhabirine, faaliyetlerini rotanın tanıtılması için yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'deki farklı yürüyüş ve bisiklet yollarını da ortaya çıkarmak istediklerini anlatan Çakır, şöyle devam etti:

"İnsanların Türk kültürüne aşinalığı çoğalmasını ve ülkelerine döndüklerinde Türkiye hakkında olumlu düşüncelere sahip olmalarını bekliyoruz. Yolculuğumuz çok güzel geçiyor. Arada yağmur yağmasına rağmen ayrı bir zevki oluyor. Bazen çadırda, çoğunlukla da otel ve pansiyonlarda konaklıyoruz. Bizi ağırlayan dostlarımız da var."

Çakır, rotalarını ileride Mekke'ye kadar sürdürmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Katılımcıların etkinlikten memnun olduklarını ifade eden Çakır, "Herkes mutlu bir şekilde yoluna devam ediyor. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonra da olmaz." dedi.

Tura, Hollanda'nın Utrech eyaletinden eşiyle katılan 71 yaşındaki Wim Halink ise bu etkinlikten, bisiklet ve yürüyüş fuarlarına katıldıklarında haberdar olduklarını belirtti.

Türk misafirperverliğinden mutluluk duyduklarını kaydeden Halink, "Hava 2 gündür yağmurlu, onun dışında sıkıntımız yok. Gelecekte de buna benzer organizasyonlara katılmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Halink'in eşi 68 yaşındaki Ellie Halink, zaman zaman yorulsalar da organizasyondan büyük keyif aldıklarını, rotaya hayran kaldıklarını dile getirdi.