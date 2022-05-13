ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Buckingham Sarayı Mardin sabunu kokuyor: İngiliz kraliyet ailesinin veliahttı Prens Charles, 15 yıldır sabunlarını Mardin'den alıyor

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MARDİN Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 kuşaktır sabunculuk yapan Mehmet Dede, 15 yıl önce Mardin'i ziyaret eden Prens Charles'ın 15 yıldır, sürekli 3 çeşit sabunu sipariş ettiğini söyledi.

Mardin sabunlarının ünü sınırları aştı. Sabunları deneyenler bulundukları her ülkeden sipariş vermeye devam ediyor. 4 kuşaktır sabunculuk yapan Mehmet Dede, kendi üretimleri olan zeytinyağlı, ardıç katranı ve bıttım sabununun 15 yıl önce Mardin'i ziyaret eden İngiliz Kraliyet ailesinin veliahttı olan Prens Charles tarafından tercih edildiğini öne sürdü. 3 ayda bir İngiltere elçiliğine gönderilen kargolar Buckingham Sarayı'na iletiliyor.

Mesleğin kendisine dede ve baba mirası olduğunu aktaran Dede, "Sırf bu bayrağı bırakmamak için okul, üniversite okumadım. Şu an oğlum da bu meslekte 4'üncü kuşak oldu. Biz bu işi 100 yıldan fazladır yapıyoruz. Sabunda unutulmuş bir kültürü geliştirdik. Bu geleneksel sabunları eskiden aileler sadece kendi ihtiyacına göre yıllık yapardı. Biz bunu geliştirdik ve bir sektör oluştu. Şimdi her yerde sabun yapılıyor. Bu sabunlar yöreye has olduğu için zeytinyağlı, defne her yerde var. Ama bu bitki sabunları doğal. Bunlar Mardin'e has. Her ne kadar Siirt sabunu bilinse de sabunun esas anavatanı burasıdır. 120-140 sabun çeşidi yazılmış. Halbuki hiçbiri kültürümüzde yok. Şu an Mardin'e ait bıttım, badem, melengiç ve ardıç katranı sabunudur. Bunların da şifa oranı yüksektir artı bunların suyu doğaya zarar vermez. Bebekleri de bu sabunlarla yıkayabilirsiniz ve bu sabunlar çevre dostudur. Bu nedenle üniversitelerde araştırma konusu oldu" dedi.

"Prens Charles 3 ayda 1 sabun sipariş ettiriyor"

Birçok devlet adamı, sanatçı, profesör, İsveç Dışişleri Bakanı, İngiltere veliahttı Prens Charles'ın gelip bu sabunlardan aldığını ifade eden Dede, "Hala uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen biz çoğunu Avrupa'ya ulaştırmak için elçiliklere gönderiyoruz. Oradan adreslerine ulaşıyor. İngiltere kraliyet ailesinin veliahttı Prens Charles, 15 sene önce kendisi bizzat memleketimizi ziyaret etti. Sabunlarımız dikkatini çekti. O gün bugündür elçilikten istiyorlar. Biz gönderiyoruz. Oradan Buckingham Sarayı'na gidiyor. Geçende Avrupa basınında bir haber çıktı. ' Buckingham Sarayı Mardin sabunu kokuyor' diye o kupür gelecek. Onu da basın köşemize ekleyeceğim. Prens Charles genelde bu bitki sabunları, ardıç katranı, bıttım ve içinde birçok bitki ihtiva eden zeytinyağlı defne sabunu tercih ediyor. 3 çeşit gönderiyorum onlara. Burayı ziyaret ettiğinden beri 15 yıldır her 2-3 ayda bir siparişleri oluyor. Saça, cilde şifası çoktur. Hatta bir ardıç katranı ilaçla geçmeyen sorunları giderdiği için bilim adamlarının çok dikkatini çekti. Bunu benden patentlememi istediler. Şu an 400 küsur eczaneye veriyoruz. Bu sabunun kokusu ağır ama bu dede mirası ilaçla geçmeyen lekeleri, egzamaları, sedefleri iyileştirir. Buckingham Sarayı Mardin sabunu kokuyor" şeklinde konuştu.