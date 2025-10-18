Bucak'ta Otomobil Yangını Korkuttu
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen otomobil yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. 32 AFK 061 plakalı araç, Antalya-Isparta yolu Çamlık köyü mevkisinde alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Z.G. idaresindeki 32 AFK 061 plakalı otomobil, Antalya- Isparta kara yolu Çamlık köyü mevkisinde alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel