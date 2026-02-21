Haberler

İzmir'de istinat duvarı çöken bina sakinleri sorunun çözülmesini istiyor

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası çöken istinat duvarı, bina sakinlerini tedirgin etti. 29 Ocak'taki çökme sonrası, 3 hafta geçmesine rağmen henüz bir çözüm üretilmemesi tepkilere yol açtı.

İzmir'in Buca ilçesinde geçen ay şiddetli yağışların ardından çöken istinat duvarının bulunduğu bina sakinleri çözüm bekliyor.

Efeler Mahallesi'ndeki Önder Apartmanı'nın istinat duvarı, şiddetli yağışların ardından 29 Ocak'ta çöktü. Duvar kaldırım ve yolun bir kısmıyla binanın bahçesine yıkıldı.

Bunun üzerine bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri yaklaşık 3 hafta geçmesine rağmen henüz çalışma yapılmamasına tepki gösteriyor.

Yusuf Damoğlu, gazetecilere aşırı yağışların ardından istinat duvarının büyük bir gürültüyle çöktüğünü söyledi.

Çökme nedeniyle sokaktaki yolun ulaşıma kapatıldığını ifade eden Damoğlu, "İstinat duvarı yolun bir kısmıyla birlikte bahçeye indi. Şükrediyoruz ki can kaybımız yok ama büyük bir tehlike atlattık. 1 saat sonra olsaydı burada en az 5-10 araç uçarak binaya girebilirdi. Binada hasarımız görünmüyor ama çok büyük tehlike atlattık. Yolların ortasında 3-5 yerde yarılma mevcut. Bu baskı devam ettiği sürece ciddi şekilde tehlike altındayız. Yetkililerden bir an önce konunun çözülmesi için yardım bekliyoruz." dedi.

Olay günü hastanede olan apartman yöneticisi Nedret Yakar da komşularının kendisini araması üzerine durumu öğrendiğini söyledi.

Durumu bildirmelerine rağmen henüz sonuç alamadıklarını aktaran Yakar, "Benim duyduğum kadarıyla belediye 'suç sizin, istinat duvarı çöktüğü için bizim yolumuzu da siz bozdunuz' diyormuş. Bu bizim suçumuz değil. Sadece benim duvarım çökmedi. Yolla beraber geldiği için bu belediyenin de katkısıyla yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
