Buca'da maaşlarını alamayan belediye işçilerinden 'çöp toplamama' kararı

İZMİR'in Buca ilçesi belediyesinde görev yapan işçiler, kasım ayı maaş ödemeleri yapılmadığı gerekçesiyle eyleme başladı. Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, bu gece saat 00.00'a kadar maaş ödemeleri yapılmazsa Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere neredeyse tüm birimlerde iş bırakılacağını, çöplerin gece yarısı itibarıyla toplanmayacağını duyurdu.

Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, kasım ayı maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle eyleme başladı. Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlar Buca Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, yaptığı açıklamada, "Buca Belediyesi emekçileri olarak daha önce Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la imzaladığımız taahhütnameden sonra aralık ayının 15 ile 23'ü arasında kasım ayı maaşımızı almamız gerekiyordu. 5 günlük opsiyonu kullanmasına rağmen kasım ayı maaşımız ödenmedi. Aralık ayının 30'unda da erzak kartlarımız ve mesailerimizin ödenmesi vardı. Yarın itibarıyla ödemesi gerekiyordu ancak onunla ilgili de herhangi bir gelişme şu an için yok. Maaşlarımızın ödenmemesi nedeniyle bu eyleme başladık, cuma gününden beri de eylemdeyiz ama temizlik işlerini Buca halkına eziyet yaşatmamak adına çalıştırmaya devam etmiştik. Sayın Belediye Başkanı ve kamuoyuna da gereken açıklamayı yapmıştık. Bugün saat 00.00'den itibaren çöpleri kaldırmayacağız" diye konuştu.

'İŞÇİ YOK SAYILMAZ'

Yıldız, yaklaşık 1 senedir maaşlarını düzgün alamadıklarını belirterek, "Son 3 ayın ücretini hiç alamayıp, 7 günlük eylem sonrası aldık. Sonraki süreçte 1 gün daha eylem yapıp diğer maaşımızı aldık. Arkasından 5 gün daha eylem yapıp geri kalan sözleşmedeki farkımızı aldık. Bugün de kasım ve aralıkta ödemesi gereken maaşımız için eylem yapıyoruz. Ben kendi adıma, yaptığım işten, verdiğim mücadeleden, her gün buraya gelip eylem yapmaktan utanıyorum. Ama birileri artık görevini yapmalı. Biz burada eylem yapmaktan mutlu değiliz. İşçi bu kadar yok sayılmaz" diye konuştu.

'YAKLAŞIK 1600 KİŞİ İŞ BIRAKACAK'

Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün anaokulları çalışmıyor, onlarla ilgili karar vereceğiz ama saat 00.00'dan itibaren bu şehirde çöpü toplamayacağız. Şu an bütün birimlerimiz eylemde, yemekhanemizi işçilere yemek çıkardıkları için çalıştırıyoruz. Kanunen zorunlu hizmet olan veteriner ve sağlık hizmetlerinde çalışmamız devam ediyor. Ama onun dışındaki bütün iş yerlerimizde yarın iş bırakma eylemini topyekun gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 1600 kişi iş bırakacak. Yeni yıla 1 gün kaldı. İşçinin parası yok, yılbaşıyla ilgili herhangi bir hazırlık yapamadı. Evine erzak, çocuklarına giyecek, oyuncak, hediye alamadı. Koca bir kent yılbaşı gecesi evinde oturup, eğlenip, ailesiyle otururken maalesef Buca Belediyesi emekçileri o gece de sokakta eylem yapmaktan başka bir şey yapmayacak. Eğer eyleme devam edersek de yeni yılın ilk gününde o gece bütün Bucalıları bu meydanda yanımıza destek vermeye çağırıyoruz."