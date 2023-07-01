Buca Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik projelerine devam ediyor

Buca Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlikle ilgili örnek projelerini art arda hayata geçiriyor. Kuraklıkla mücadele çalışmaları kapsamında yağmur suyu hasadı yapan belediye, şimdi de kurduğu yağmur bahçesi ile kuraklığa dayanıklı bitki yetiştiriciliğine başlarken, güneş enerjisi kullanılarak elektronik cihazların şarj edilmesini sağlayan solar bank ile de elektrik enerjisi tüketimini azaltmayı hedefliyor. Buca Belediyesi, katılımcısı olduğu İsveç Lund Üniversitesi'nin 'Sürdürülebilir, Dirençli ve Kapsayıcı Kamusal Alanlar ve Hizmetler İçin Ortak 2022-2023 Tasarım Programı' kapsamında pilot bölge seçilen Işılay Saygın Gençlik Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, projenin ilk etabında iklim dirençli kentler yaratmak adına yağmur suyu hasadına başladı. Bu çerçevede merkezin bahçesini sulamada kullanılmak üzere çatıya düşen yağmur suyu toplandı. Daha sonra, Işılay Saygın Gençlik Merkezi'nin bahçesinde yağmur bahçesi uygulama alanı oluşturuldu. Kuraklığa dayanıklı 9 farklı bitki seçilerek iklime dayanıklı yeşil alan yaratıldı. Ayrıca, merkezin bahçesine kurulan ve güneş enerjisi kullanılarak öğrencilerin elektronik cihazlarını şarj etmelerini sağlayacak 2 adet solar bank ile elektrik giderlerinin de azaltılması hedefleniyor. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, şimdinin dünyasında oldukça önemli hale gelen toplumun, doğanın ve ekonominin sürdürülebilirliği için üretilen projelere büyük önem verdiklerini söyledi. Hayata geçirdikleri pilot projenin başarıyla ilerlediğini belirten Başkan Kılıç, hedeflerinin projeyi tüm hizmet binalarında hayata geçirmek olduğunu sözlerine ekledi.