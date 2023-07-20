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Bu mahalle çökmeye devam ediyor Valilikten kira yardımı yapıldı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı kırsal mahallede 10 gün önce başlayan zemin çökme ve kaymaları halen devam ediyor. Deprem görmüş gibi olan mahalle için Samsun Valiliği harekete geçti, evi tahliye edilenlere kira yardımı başladı.

Bu mahalle çökmeye devam ediyor

Valilikten kira yardımı yapıldı

SAMSUN - Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı kırsal mahallede 10 gün önce başlayan zemin çökme ve kaymaları halen devam ediyor. Deprem görmüş gibi olan mahalle için Samsun Valiliği harekete geçti, evi tahliye edilenlere kira yardımı başladı.

Muslubey Mahallesi'nde zemindeki sıvılaşmadan kaynaklı çökme ve kaymalar sürüyor. Mahallede oluşan dev göçük ve yarıklar görenleri ürkütüyor.

10 Temmuz'da başlayan zemin çökme ve kaymaları nedeniyle yaklaşık 20 ev tahliye edildi. Tahliye edilen evlerden bazıları heyelanın etkisiyle yıkıldı. Olayın yaşandığı bölgede Samsun Valiliği ve AFAD ekiplerince incelemeler yapıldı. Evleri tahliye edilenlere Samsun Valiliği kira ve nakdi destek sağladı.

Büyük zarar gördüklerini belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yardım beklediklerini, gidecek yerlerinin olmadığını ve en kısa sürede yeni evlerine kavuşmayı istediklerini ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nuri Oğuzhan Şeker - Güncel

Samsun Valiliği Salıpazarı Samsun Deprem Güncel Haberler

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