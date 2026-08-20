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BTP'den ittifak açıklaması: İstişare toplantısı

BTP'den ittifak açıklaması: İstişare toplantısı
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, Genel Başkanları Hüseyin Baş'ın 22 Ağustos Cumartesi günü Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yemekli davetine katılacağını açıkladı. Davete 5 siyasi parti genel başkanının katılacağını belirten Önder, bu toplantının "ittifak anlaşması" olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirterek, "Türkiye'nin bir milli ittifaka ihtiyacı vardır ama henüz konuşulmamış, anlaşılmamış mevzuların kamuoyunda konuşulmuş, anlaşılmış gibi gösterilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, Genel Başkanları Hüseyin Baş'ın 22 Ağustos Cumartesi günü Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yemekli davetine katılacağını açıkladı. Davete 5 siyasi parti genel başkanının katılacağını belirten Önder, bu toplantının "ittifak anlaşması" olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirterek, "Türkiye'nin bir milli ittifaka ihtiyacı vardır ama henüz konuşulmamış, anlaşılmamış mevzuların kamuoyunda konuşulmuş, anlaşılmış gibi gösterilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

BTP Sözcüsü Önder, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cumartesi günü Ankara'da beş siyasi parti genel başkanının bir yemekte bir araya geleceğini bildirdi.

Önder, açıklamasında şunları kaydetti:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın daveti ve organizasyonuyla yapılan bu yemeğe Sayın Genel Başkanımız Hüseyin Baş Bey de katılacak. Bu toplantının yapılacak olmasının kamuoyuna yansıması üzerine kamuoyunda bu 5 partinin ittifak konusunda anlaştığı, yemeğe katılmayan partilerin ittifaka katılmak istemediği gibi bir algı oluşturulduğunu ve bu yönde tartışmalar yürüdüğünü görmekteyiz.

"BU İLK AŞAMADA YAPILAN BİR İSTİŞARE TOPLANTISIDIR"

Öncelikle şunu ifade edelim; bu, ilk aşamada yapılan bir istişare toplantısıdır. Elbette ki Türkiye'nin bir milli ittifaka ihtiyacı vardır. Bu ittifakın belli ilkeler üzerinde oluşturulması gereklidir. Tabii ki Cumhuriyet'in kurucu değerleri, üniter yapımızın muhafaza edilmesi, milli birlik ve beraberliğimizin korunması, bu ilkeler üzerinden bir ittifakın şekillenmesi Türkiye için yakıcı bir ihtiyaçtır. Henüz konuşulmamış, anlaşılmamış mevzuların kamuoyunda konuşulmuş, anlaşılmış ve burada olmayanların da sanki buna tepki gösteriyor, buna uzak durmaya çalışıyor, ittifak yapmak istemiyor gibi bir algı oluşturulmasını biz doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin ittifaka ihtiyacı var. Hem de çok daha geniş çaplı bir ittifaka, bütün milli duruş sahibi olan siyasi partilerin katılacağı bir ittifaka ihtiyacı var."

Kaynak: ANKA
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