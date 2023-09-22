Brüksel'de Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle düzenlediği etkinlikte, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçısı Şefika Kutluer flüt dinletisi sundu ve Atatürk fotoğrafları sergilendi.

TOBB Brüksel ofisinde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen'in yanı sıra Türk ve yabancı davetliler katıldı.

Büyükelçi Uysal, Cumhuriyetin 100. yılının bu geceden itibaren başlatılan bir dizi etkinlikle kutlanacağını belirtti.

Sahada kazanılan zaferlerin bilim, kültür ve sanat ile taçlandırıldığında tam bağımsızlık getireceğini ifade eden Uysal, Cumhuriyetin ilanından sonra bu alanlarda yetkin kişilerin yetiştirildiğini anlattı.

Uysal, bu çerçevede kurulan devlet senfoni orkestralarının başarısına değinerek, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçısı Kutluer'i takdim etti.

"Sihirli Flüt" olarak tanınan dünyaca ünlü flüt sanatçısı Kutluer de AA muhabirine yaptığı açıklamada "Cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle gururluyuz. Ata'mızı, şehitlerimizi, kahramanlarımızı minnetle, saygıyla anıyoruz. Bir Türk kadını olarak Atatürk'e çok şey borçluyum. Özgürlüğümü, burada konser verebilmeyi Atatürk'e borçluyum. Cumhuriyetimiz gibi konservatuarın kurucusu da Atatürk." diye konuştu.

Konserine Türk besteci Muammer Sun'un "Bozkırın Sesi" eseriyle başlayan Kutluer, çok sayıda yerli ve yabancı eseri dinleyicilerin beğenisine sundu.

Etkinlik, Türk lezzetlerinin sunulduğu resepsiyonla sona erdi.