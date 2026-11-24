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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret edip çeşitli hediyeler verdi.

Dodurga beldesi ile Akpınar ve İçköy mahallelerindeki 3 ilkokul ile 2 ortaokula uğrayıp buralarda görevli 40 öğretmenin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan ekipler, daha sonra öğretmenlere eşarp ve kravat takdim etti.

Ekipler, akabinde öğretmenler ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Dodurga İlkokulu Müdürü Gökhan Güneş, AA muhabirine, organizasyonun kendilerine güzel bir sürpriz olduğunu söyledi.

Jandarma personeline teşekkür eden Güneş, "Jandarma, okul güvenliğimizin sağlanmasında büyük emek veriyor. Biz de her zaman onların yanındayız." dedi.

İçköy Ortaokulu Müdürü İnanç Köseoğlu da jandarmanın her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Böylesine güzel bir düşünceyi hayata geçirdikleri için Bilecik İl Jandarma Komutanlığına minnettar olduklarını dile getiren Köseoğlu, "Ne zaman kendilerine ulaşsak bizimle iletişim halinde oluyorlar. Bazen onları yorduğumuz da oluyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Dodurga İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Berna Atakan ise jandarmanın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Ekiplerin bu davranışının kendilerini onurlandırdığını anlatan Atakan, "Bizler, çocuklara sadece bilgi aktarmıyor ayrıca onları hayata hazırlıyoruz. Bu konuda bize hep destek olan Bilecik İl Jandarma Komutanlığına ve Jandarma Teşkilatı'na gönülden teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Dodurga Ortaokulunda görevli matematik öğretmeni Öznur Çağla Tekintürk de bu anlamlı gün vesilesiyle jandarmayla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Jandarmanın öğrencilerin adeta ağabeyleri, ablaları olduğunu vurgulayan Tekintürk, "Biz öğretmenlere de her zaman samimiyetle yaklaştılar. Kendileri zaten güvenliğimiz için 'gece gündüz' demeden çalışıyorlar. Bu anlamlı ziyaretleri için onlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ekiplerin ziyaretlerinde Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Çelik de yer aldı.

Kaynak: AA