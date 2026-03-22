Boyabat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Programa AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Maviş, ilçeye yapılan yatırımları ve projeleri anlattı.

Boyabat İnönü Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Seyfettin Çil, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Bilge Kağan Ütük, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, burada yaptığı konuşmada, güzel bir ramazan ayının ardından hep birlikte bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların bayramını kutlayan Maviş, ilçeye yapılan yatırımlara ilişkin bilgi vererek, "Çevre yoluyla ilgili Yalak mevkisinde projede bir değişikliğe gidildi. İnşallah Saraydüzü yoluna çıkacak şekilde devamı yapılacak. Güzel bir ilerleme kat edildi. Durağan, Saraydüzü ve Boyabat için güzel bir hizmet olacak. TOKİ'de 10 bloktan oluşan çalışmalar devam ediyor. İnşallah 400 konut Boyabat'a kazandırılacak, çalışmalar süratli bir şekilde devam edecek. Yeni jandarma binamız haziran ayına kadar bitirilecek. Emniyet binamızın temeli atılıp, hızlıca bitirilecek." dedi.

Çevre yolu projesinin ilçe için önem taşıdığını belirten Maviş, "Tam çözüm için Boyabat'ın içine iki ayrı alternatif yol yapma planımız da var. Şehrin trafik sorununu tamamen çözmeyi hedefliyoruz. Ben bu projelere destek vereceğim. Boyabat söz konusu olduğuna, burada hizmet söz konusu olduğunda bizim için farklılıkların, ayrımların bir anlamı yok. Bizim için Boyabat her zaman birdir bütündür." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yılmaz da konuşmasında katılımcıların bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
