"Bosphorus Open Air Metal Fest", 5. kez İstanbul'da gerçekleştirilecek

Açık hava metal müzik festivali Bosphorus Open Air Metal Fest, bu yıl 19-20 Eylül tarihlerinde Maximum UNIQ Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek. 18 farklı grubun sahne alacağı festival, metal müzik tutkunları için geniş bir müzik yelpazesi sunuyor.

Açık hava metal müzik festivallerinden "Bosphorus Open Air Metal Fest", bu yıl 5. kez metal müzik tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Festivale ilişkin yapılan açıklamaya göre, 19-20 Eylül'de Maximum UNIQ Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, 18 grubun performansına ev sahipliği yapacak.

Biletleri Bubilet'te satışa çıkan festival, black metalden death metale, thrashten gothic ve extreme metalin farklı alt türlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Sahne alacak gruplar arasında Norveç'ten Satyricon ve Kampfar, ABD'den I am Morbid ve Terrorizer, Kanada çıkışlı Kataklysm, Portekiz'den Moonspeel, Almanya'dan Rage ve Tankard, Brezilya'dan Sarcofago, İsveç'ten Eleine, Çek Cumhuriyeti'nden Fleshless, Cutterred Flesh ve Nahum, Macaristan'dan Atrox Trauma ve Yeni Zelanda'dan 3000AD yer alıyor.

Türkiye metal sahnesinin uluslararası alanda tanınan gruplarından Moribund Oblivion'un yanı sıra Khepra ve Yaşru da festivalde konser verecek.???????

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
