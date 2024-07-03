Eşini öldüren koca, hakim karşısında: Birbirlerine, 'Aşkım' diye hitap ediyorlardı

Samsun'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ortaokul öğretmeni Saadet Çam'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Adem Çam, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Adem Çam, maktul Saadet Çam'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

"22 DAKİKA BOYUNCA MALLAR VE BENİM HAKKIMDA KONUŞTULAR"

Duruşmada savunma yapan Adem Çam, olay tarihinden 8 ay önce Saadet Çam'ın yanlışlıkla kendisini aradığını öne sürdü. Telefonu açtığında farklı sesler geldiğini belirten Çam, "Birbirlerine, 'Aşkım' diye hitap ediyorlardı. Saadet, 'Yazlığı ondan alacağız.' dedi. Sevgilisi B.D.T. ise 'Ben senin arkandayım.' cevabını verdi. 22 dakika boyunca mallar ve benim hakkımda konuştular. Sevgili olduklarını anladığımda anlaşmalı boşanmayı çekişmeli boşanmaya çevirdim." dedi.

"DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUM AMA O GÜN BULUNMADIM"

Olaydan iki gün önce B.D.T'nin kendisini aradığını ve hakaret ile küfür ettiğini iddia eden Çam, "Beni iş yerine çağırdı. Gittiğimde iş yeri kapalıydı. Arabanın arkasından sopayla çıkarak yakamdan tuttu. Etraftakiler görmesin diye beni araca soktu. Karşıdan eşim ve kızımın geldiğini gördüm, bana vurmaya başladılar. Ben de video kaydı aldım. Olaydan 1 saat önce ise telefonumda olan Saadet'e ait fotoğrafları kendisine yolladım. O fotoğrafları kendimde görmek istemiyordum. Bana, 'Yeter artık fotoğrafları gönderme.' dedi. Çocukları görmek istediğimi söyleyerek aradım. O da 'Neden görmek istiyorsun? Onlar seni görmek istemiyor.' dedi. Ben daha önce üç kez intihar girişiminde bulundum ama o gün bulunmadım. Eşime son kez, 'Çocuklarımı görmek istiyorum.' dedim, planlayarak çağırmadım." ifadelerini kullandı.

"EŞİMİ KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE BAYILMIŞIM"

Olayın yaşandığı günü anlatan Çam, B.D.T. ve Saadet Çam ile görüştüğünü, mal ve para konusunda tartıştıklarını ifade etti. "903 bin lirayı bu adama mı yedirdin?" deyince B.D.T'nin, "Bu kadından boşanacaksın, seni burada öldürürüm." deyip bacağına tekme attığını ileri süren Çam, "Saadet de eliyle yüzüme vurarak beni itti. Ben de korkudan masadaki ruhsatsız silahı aldım. Saadet ve B.D.T. panik yaptı. Saadet, B.D.T'nin önüne atladı. Silahın ateş aldığını duydum ancak onda da silah vardı. Hangi silah ateş aldı bilmiyorum. Ben daha önce silah kullanmadım. Bu silahı B.D.T. ile aramızda geçen olaydan sonra aldım. B.D.T, 'Ben bacağımdan vuruldum.' deyip kaçtı. Ben de arkasından çıktım ama göremedim. İçeri girdiğimde kapıyı kapadım. B.D.T'nin beni darbedeceğini düşünerek emniyet mandalını da kapattım. Eşimi kanlar içinde görünce bayılmışım. Gözümü nezarette açtım. Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Saadet'in ailesinden, çocuklarımdan ve kendi ailemden özür dilerim, tahliyemi talep ederim." dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir apartmanda 6 Mayıs'ta Saadet Çam ile kocası Adem Çam arasında tartışma çıkmış, ardından Adem Çam silahla ateş ederek eşini öldürmüştü. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanmıştı.