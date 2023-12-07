BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜREN SANIK İÇİN 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç (23) ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı öldüren Ömer Sorguç (31) için mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Olay, geçen yıl 18 Ekim'de, Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Sorguç, kendisinden kaçarak Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye gelen boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç'un peşinden geldi. Kayınpederinin evinin önünde bekleyen Sorguç, dışarı çıkıp araçlarına binmek isteyen Beyza Sorguç ile babası Şahin Kılıç'ı tabancayla vurdu. Baba-kız hayatını kaybederken, yakalanan Ömer Sorguç ise tutuklandı.

'HAKKINIZI HELAL EDİN DİYE MESAJ ATTI'

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ömer Sorguç hakkında dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ömer Sorguç, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Tanık olarak dinlenen Ömer Sorguç'un akrabası A.B., '18 Ekim 2022 tarihinde yeğenim Ömer bana mesaj attı. Mesajda 'hakkınızı helal edin, annem size emanet' şeklinde ifadeler yer aldığını hatırlamaktayım. Ömer'i aradığımda telefonu kapalı olduğu için ablamı arayıp İstanbul'da olması gerekirken Kocaeli'de olduğunu öğrendim. Durumdan endişeye kapılarak Kocaeli'ye gittim? dedi.

'SİLAHI ALDIM, ÜZERİNDEN BİR SİLAH DAHA ÇIKARDI'

Olay anını da anlatan tanık A.B., 'Navigasyon hedefe 50 metre kaldığına dair uyarı verdiğinde silah seslerini duydum. Araçtan inerek seslerin olduğu yere koştum ve Ömer'i gördüm. Ömer'i gördüğümde elindeki silahı kafasına dayamış vaziyetteydi. İntihar edeceğini düşünerek 'yapma' diye seslendim ve müdahale ettim. Karşılıklı mücadele sonucunda elindeki silahı aldım daha sonra üzerinden ikinci bir silah çıkardı. Onu da almaya çalışırken üçüncü bir kişiden yardım istemem üzerine o da müdahale etti. Ömer'i etkisiz hale getirdik? ifadelerine yer verdi.

'ÖMER'İN BİR ÇILGINLIK YAPABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞLER'

Beyza Sorguç ile Ömer Sorguç'un boşanma sürecinin çekişmeli olduğunu da belirten A.B., 'Kocaeli'ye gitmek üzere yola çıktığımda endişelerimle ilgili olarak polisi aramadım ancak maktulün akrabalarına ulaştık. Onlara sanığın bir çılgınlık yapabileceğini, ablam ve diğer akrabalarım söylemişler. Sonradan öğrendiğimize göre maktulün avukatları tarafından uyarıldığını haber aldık. Dolayısıyla ben yola çıktıktan sonra maktuller konu hakkında bilgilendirildi ve gerekli tedbiri almaları söylendi. Ben sanığın bir şeyler yapabileceğini ancak maktullere yönelik böyle bir eylemde bulunacağına hiç ihtimal vermedim. Ben daha çok Ömer'in kendisine zarar verebileceğine yönelik endişeye kapılmıştım' dedi.

'BEYZA BANA ÖMER'İN KÖTÜLÜK YAPACAK KİŞİLİKTE OLMADIĞINI SÖYLEDİ'

Tanık olarak dinlenen Beyza Sorguç'un iş arkadaşı A.A. ise 'Çalıştığım servisin personeli olarak 8-10 kişi birlikte bir ilçedeki kafeye gitmiştik. Sonrasında sanık Ömer Sorguç bana 'evli bir kadınla bu şekilde birlikte olmaya utanmıyor musun' şeklinde mesaj attı ve bana Beyza'dan bahsetti. Ben de 'Beyza kim' diye sordum. Sonrasında eşi olduğunu öğrendim. Sanık bana birkaç ay boyunca mesaj attı. Beyza'nın düğünde takılan altınları alıp kaçtığından bahsediyordu. Benim Beyza ile iş arkadaşlığı dışında başka bir ilişkim olması söz konusu değildir. Sanığın attığı mesajların ardından bu konuyu Beyza ile görüştüm. Beyza bana Ömer Sorguç'un kötülük yapacak kişilikte biri olmadığını söyledi. Ömer Sorguç'un mesaj atmaları devam edince ben de Beyza ile bir arkadaşlığımızın olmadığını ispat etmeye çalıştım? diye konuştu.

'BENDEN BÖYLE BİR MESAJ ALMAK İÇİN UĞRAŞIYORDU'

Beyza Sorguç ile görüştüklerinde Ömer Sorguç ile aralarındaki sorunlardan bahsettiğini anlatan A.A., Ömer Sorguç'un, kendisini yatak odasına kilitlediğini, kendisini aldattığına dair iddialarda bulunduğunu söylediğini anlattı. Bir kez sanığa, 'Beyza ile sevgiliyiz, ne olmuş' diye bir mesaj gönderdiğini söyleyen A.A., 'Sanık sürekli Beyza ile sevgili olduğumuzu iddia ediyordu. Ben de böyle bir şey olmadığına dair ikna etmeye çalışıyordum. En sonunda bu durumun vermiş olduğu bıkkınlıkla kendisine böyle bir mesaj gönderdim. O da bu mesajın çıktısını avukatlarına vereceğini söyledi. Kanımca benden böyle bir mesaj almak için uğraşıyordu' dedi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, sanık Ömer Sorguç'un eşi Beyza Sorguç'u ve kayınpederi Şahin Kılıç'ı tasarlayarak öldürdüğünü belirterek 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı mütalaada Ömer Sorguç ile Beyza Sorguç'un Şanlıurfa'da açılan boşanma davasının devam ettiği, Ömer Sorguç'un dava devam ederken iddia ettiği altınlarının alınmasına yönelik talepleri ve aileye kızgınlığı nedeniyle Beyza Sorguç ve ailesine silahla zarar vermeyi kafasına koyduğu ve buna ilişkin mesajları genç kadın ile ailesine gönderdiğini belirtti.

'BEYZA YARALI HALDEYKEN KAFASINA ATEŞ ETTİ'

Mütalaada, olaydan 6 gün önce İzmit'e gelen Ömer Sorguç'un İzmit'te kalabileceği birçok yer varken Beyza Sorguç'un ailesiyle birlikte kaldığı evi gören bir otele yerleştiği ve sürekli gözetlediği belirtildi. Ömer Sorguç'un 2 ruhsatsız silahla bu eylemi gerçekleştirmek için hareket ettiğini, olay gününde Beyza Sorguç ve babası Şahin Kılıç'ın araçla hareket etmek üzereyken Ömer Sorguç'un takip ettiğini fark etmedikleri belirtilen mütalaada, olay anıyla ilgili ifadeler de yer aldı. Ömer Sorguç'un Şahin Kılıç'a 3-4 el ateş ettiği, Beyza'nın araçtan çıkarak kaçmaya çalıştığını belirten Cumhuriyet savcısı, Ömer Sorguç'un Beyza'nın arkasından 3-4 el ateş ettiği, merdiven boşluğunda yaralı haldeyken 1 defa da kafasına ateş ettiğini belirtti. Ömer Sorguç, savunmasını bir sonraki celsede yapacağını ifade ederken duruşma ertelendi. (DHA)