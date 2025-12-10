Haberler

Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı

Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir adam, boşanma aşamasındaki eşini 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde boğazından ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Yasin B., boşanma aşamasındaki eşi Ayşenur B.'yi 5 yaşındaki çocuğunun önünde bıçaklayarak ağır yaraladı.
  • Ayşenur B.'nin durumu ağırdır.
  • Şüpheli Yasin B. yakalanıp gözaltına alındı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde Yasin B., boşanma aşamasındaki eşi Ayşenur B.'yi 5 yaşındaki çocuğunun önünde bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

EŞİNİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Bazlambaç köyünde meydana geldi. Yasin B., boşanma aşmasındaki eşi Ayşenur B.'nin babasının evine gitti. Evin çevresinde dolaşan Yasin B., kapıları yumrukladı. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Yasin B., kaçmaya çalışan eşini yakaladı. Yasin B., 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde Ayşenur B.'yi bıçakla boğazından ve sırtından yaraladı.

Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıakladıAyşenur B.

DURUMU AĞIR

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde bıakladıYasin B.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şüpheli Yasin B.'nin evin kapısını yumrukladığı anlar ve balkondan içeri girmesi, güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

