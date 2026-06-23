Doğal gaz borusunu kesip, patlamaya neden olan sanık: Yanlışlıkla zarar görmüş olabilir

KONYA'da boşanma aşamasındaki eşine 'Gelmezsen evi de yakacağım, kendimi de yakacağım' diye mesaj atıp, doğal gaz borusunu keserek 17 kişinin yaralandığı patlamaya neden olan sanık Osman Ç. (34), ilk duruşmada, "Doğal gaz borusunu ve hortumunu ben kesmedim. Kesildiği iddia edilen hortum, mutfak tüpüne ait hortumdur. Mutfaktaki bulaşık makinem arızalıydı. Tamir etmek amacıyla makineyi yerinden oynatırken, bu hortum yanlışlıkla zarar görmüş olabilir" dedi.

Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde Karbel Siteleri'ndeki 71 kişinin oturduğu, 4 katlı 17 daireli İkram Apartmanı'nın 3'üncü katında yaşayan Osman Ç.'nin evinde, 5 Mayıs 2025'te saat 01.30 sıralarında patlama meydana geldi ardından yangın çıktı. İhbarla adrese polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman Ç. ve binadaki 17 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İkram Apartmanı ve site içindeki diğer apartmandakiler tahliye edildi. Alevler de itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. İkram Apartmanı başta olmak üzere çevresindeki apartmanlardaki dairelerin çoğu ile site bahçesi ve cadde kenarında park halinde olan araçlarda hasar oluştu.

APARTMAN TAMAMEN YIKILDI

Ekiplerin ilk incelemelerinde; patlamanın bir süredir eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin oturduğu dairede kesilen borudan sızan doğal gazdan kaynaklı olduğu anlaşıldı. Uzman bilirkişi heyeti, AFAD ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından patlamanın yaşandığı bina yıkıldı.

3 SUÇTAN CEZA İSTEMİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Osman Ç. hakkında 17 kişiye karşı 'Basit yaralama' suçundan her biri için 6'şar aydan 1'er yıla kadar, 48 kişiye yönelik 'Mala zarar verme' suçundan yine her bir kişi için 8'er aydan 6'şar yıla kadar 'Genel Güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

'BORUYU BEN KESMEDİM'

Konya 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde Konya Adliyesi'nin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuksuz yargılanan Osman Ç., müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Osman Ç.'nin mahkemedeki savunmasında olay günü düğüne katıldığını, alkol aldığını ve eve gelerek dinlendiğini, sigara içmek için çakmağını çaktığında olayın meydana geldiğini öne sürdü. Boşanma aşamasındaki eşine 'Gelmezsen evi de yakacağım, kendimi de yakacağım' diye mesaj atan Osman Ç., "Doğal gaz borusunu ve hortumunu ben kesmedim. Kesildiği iddia edilen hortum, mutfak tüpüne ait hortumdur. Mutfaktaki bulaşık makinem arızalıydı. Tamir etmek amacıyla makineyi yerinden oynatırken, bu hortum yanlışlıkla zarar görmüş olabilir. Evde benden başka kimse bulunmadığı için üçüncü bir kişinin müdahalesi söz konusu değildir. Ayrıca mutfağımda bahsi geçen boru ve hortumu kesecek herhangi bir kesici alet de bulunmuyor. Olaydan dolayı üzgünüm. Kimsenin canına veya malına zarar verme gibi bir niyetim yoktu" diye konuştu.

'KENDİMİZİ ENKAZ ALTINDA BULDUK'

Patlamanın yaşandığı binada oturan kiracı Ahmet Altun, "Gece patlama sesiyle uyandık ve üzerimize tuğla parçaları düştü. Kendimizi enkaz altında bulduk. Kendi imkanlarımızla çıktık. Sanıktan şikayetçiyim" dedi. Mahkemeye katılan diğer 34 mağdur da sanıktan şikayetçi olduklarını, sanığın tutuklanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı