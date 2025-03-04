Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
Borsa İstanbul'da olağandışı harekete sebep oldukları ve sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulundukları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta olumsuz haber akışı olmamasına rağmen sert satışlar gelmiş ve dakikalar içinde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetmişti.
Geçtiğimiz 23 Şubat haftasının son gününde Borsa İstanbul yüzde 0.09 oranında primle 9 bin 818 puandan başlamıştı. Ancak kapanışa doğru hiçbir olumsuz haber akışı olmamasına rağmen sert satışlar gelmiş ve BİST dakikalar içinde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetmişti. Bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.
MANİPÜLATİF HAREKETLERE DİKKAT ÇEKİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu kaydedildi.
17 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.