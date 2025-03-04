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Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında

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Borsa İstanbul'da olağandışı harekete sebep oldukları ve sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulundukları iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta olumsuz haber akışı olmamasına rağmen sert satışlar gelmiş ve dakikalar içinde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetmişti.

Geçtiğimiz 23 Şubat haftasının son gününde Borsa İstanbul yüzde 0.09 oranında primle 9 bin 818 puandan başlamıştı. Ancak kapanışa doğru hiçbir olumsuz haber akışı olmamasına rağmen sert satışlar gelmiş ve BİST dakikalar içinde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetmişti. Bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

MANİPÜLATİF HAREKETLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu hareketliliğe sebep olan sermaye piyasası araçları paylarındaki manipülatif hareketler ile BİST piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmayan borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içerisinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylemler çerçevesinde olduğu kaydedildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İŞTE OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER:

Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında

Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında

Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında

Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında

Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında

Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıNazim Baba:

İki senedir seyrettiler gibime geliyor. Milletin soyulması nı izlediler gibi bir his var bende??

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Haber YorumlarıYoRuMSuZ:

Telegram da gruplar var 20-30 bin kişilik hep beraber hisse alıp aynı anda satıyorlar, herkes biliyor bunu tek bu işi denetleyenler mi bilmiyor!!!

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Haber YorumlarıIppek Xxvro:

Birileri hep mali goturuyor bu ulkede iktidar mensubu ve yakinlariysa susuluyor baskasiysa biraz iceri atilip hemen cikiyor cunku hirsiz hirsizi koruyor

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Haber YorumlarıBlue Dream:

Bir ülke Tepeden aşağı Yolsuzluklara bulaşınca sonucun bu olması normaldir.

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Haber YorumlarıYt ytt:

millet soyulana kadar nerdeydiniz

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

ohoo 2 senedir içinden geçtiler küçük yatırımcının. paşalar uyandı. borsadaki kardan vergi alma düzenlemesi gelir yakında.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Farm of TC

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Bu haberi okuduktan sonra gel yabancı yatırım yapsın yazık hemde çok yazık bu ülkeye

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Haber YorumlarıYusuf yusuf:

Bir varmış bir yokmuşşş cee eee çocuk mu kandırıyorsunuz, bir zamanlar bir şirketin hisse senedin de spk ve milletvekili danışmanlık ve fiyat hareketi için şirketten komisyon alındığı iddiaları vardı, şirket yetkilisi çıkıp bas bas bağırdığıda neredeydiniz. Sırf birilerine uzak aracı kurum satışı geldi diye bu operasyon. Tamamen duygusal yani

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Haber Yorumlarıemmi:

borsa da siyasetsiz bürokrasi olmadan manipülasyon olmaz !!!!!

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