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Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Bu adamın orada ne işi var?

Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Bu adamın orada ne işi var? Haber Videosunu İzle
Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Bu adamın orada ne işi var?
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FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntülerde stadyumun çatısında bir keskin nişancının olduğu görüldü. Futbolseverler bu duruma anlam veremezken, ''O adamın orada ne işi var?'' soruları sorulmaya başlandı.

  • FIFA 2026 Dünya Kupası finali sonrası stadyum çatısında keskin nişancı görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
  • Güvenlik uzmanları, keskin nişancı konuşlandırılmasının üst düzey organizasyonlarda standart protokol olduğunu belirtiyor.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nın görkemli finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelirken, sahada sergilenen futbol kadar maç sonrasında ortaya çıkan görüntüler de dünya gündemine oturdu.

STADYUMUN ÇATISINDA KESKİN NİŞANCI

Dev finale ev sahipliği yapan stadyumda çekilen ve günler sonra sosyal medyaya düşen bir video futbolseverler arasında büyük merak uyandırdı. Stadyumun çatısına konumlandırılmış bir keskin nişancının (sniper) yer aldığı görüntüler kısa sürede viral oldu. Videoyu gören binlerce kullanıcı, "O adamın orada ne işi var?" ve "Futbol maçında böyle bir önleme gerek var mı?" sorularını sormaya başladı.

GÜVENLİK UZMANLARINA GÖRE BU DURUM NORMAL

Güvenlik uzmanları ise bu durumun şaşırtıcı olmadığını ifade ediyor. Dünya Kupası finali gibi milyarlarca insanın takip ettiği, üst düzey devlet adamlarının ve dünyaca ünlü isimlerin tribünde yer aldığı dev organizasyonlarda yüksek seviyeli protokol güvenlik protokolleri uygulanıyor. Keskin nişancılar, olası bir terör, drone veya hava tehdidine karşı "yüksek seviye koruma" stratejisinin standart bir parçası olarak çatı katlarında konuşlandırılıyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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