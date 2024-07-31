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Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

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Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönünün uzatılması çalışmaları sabah saatlerinde başladı. Anadolu Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki güzergah, çalışma nedeniyle 50 gün kapalı olacak. Tünelin 67 metre uzatılması için başlayan çalışmalarda sürücüler Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekiplerince Abant gişelerine dubalar yerleştirildi. 50 günde tamamlanması planlanan çalışma sebebiyle sürücüler Kaynaşlı'ya kadar D-100'den ulaşımını sağlayacak.

19 EYLÜL'DE TEKRAR AÇILMASI PLANLANIYOR

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde çalışmalar başladı. Sabah saat 08.45 itibariyle İstanbul istikametine ulaşım Abant Kavşağı'ndan kapatıldı. İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle yol 50 gün trafiğe kapalı kalacak.

Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar. Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler. Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerleyecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla tünelin 19 Eylül'de ulaşıma açılması planlanıyor.

Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, "Tünel tüpü, çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacak" sözleriyle detaylı bilgi verdi.

Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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