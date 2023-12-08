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Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

8 Aralık 2023 09:31 Son Güncelleme: 09:32 Abone Ol

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu. Güzergahın Düzce kesiminde Taşaltı, Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. Bolu kent merkezinde de sağanak etkili oldu.