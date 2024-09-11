Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Taşımalı Eğitim Sonlandırıldı, Köydeki Öğrenciler Ailelerinin İmkânlarıyla Okula Gidiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Bahçeköy köyünde yaşayan 17 lise öğrencisi, taşımalı eğitimin sonlandırılmasıyla ailelerinin imkânlarıyla okula gitmek zorunda kalıyor. Köy muhtarı Ahmet Özdoğan, taşımalı sistemin devam etmesini istediklerini belirtti.

BOLU merkeze bağlı Bahçeköy köyündeki 17 lise öğrencisi, yeni yönetmelik sonrası her sabah köy meydanında toplanarak ailelerinin imkanlarıyla okula gidiyor. Köy muhtarı Ahmet Özdoğan, "İsteğimiz, Bolu olarak, taşımalı sistemin devam etmesi" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 1 Ağustos 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Yönetmelik kapsamında Bolu'nun uzak köylerinde lise öğrencilerini kapsayan taşımalı eğitim sonlandırıldı. Yönetmelikle birlikte Bolu merkeze 10 kilometre mesafedeki Bahçeköy köyünde de lise düzeyinde taşımalı eğitim durdu. Köyde yaşayanlar, çocuklarını okullarına götürmek için sabah erken saatte cami önünde buluşuyor. Köydeki toplam 17 lise öğrencisi, ailelerinin kendi imkanlarıyla okullarına götürülüyor. Taşımalı sistemin kalkmasına tepki gösterdi, Bolu'nun tüm köylerinde aynı sorunun yaşandığını belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

'BELLİ BİR BÜTÇE AYRILSIN'

Bahçeköy köyü muhtarı Ahmet Özdoğan, "Mecbur kaldık. Çünkü neden, devletimiz bunu öneriyor. 'Taşımalı sistem kalktı' dedi. Liseler için, ortaokullar için değil. Ortaokul devam ediyor. Zaten geçim sıkıntısı var. 17 bin lira asgari ücret alan bir insan nasıl her sabah okula götürüp, getirecek? Milli Eğitim Müdürümüzden bizim sadece isteğimiz, Bolu olarak, kendi Bolu Milli Eğitim Müdürü'nden, taşımalı sistemin devam etmesi. Belli bir bütçe ayrılsın. Zaten 5 araba olsa Bolu'nun merkezi sistemini taşır. 6'ncı arabaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

'SAYI AZ OLDUĞU İÇİN BİZİ BIRAKTI'

Öğrenci sayısının az olması nedeniyle özel servis bulamadıklarını aktaran Özdoğan, "Bir tane servis bulduk o da burada sayı az olduğu için, bu 3 köyde sayı az olduğu için bizi bıraktı. Konuşma yaptık, tek tek liste yaptık, hangi okuldan hangi güzergah belli olsun, diye listesini yaptık. Ama bu adam son gün, salı günü başlayacaktı, 'Pazartesi kendi arabanızla getirin' dedi. Pazartesi akşamı saat 6'da, 'Ben servis çekmeyeceğim' dedi. Yine mağdur olan velilerimiz, biz" diye konuştu.

BELEDİYEDEN SERVİS TALEBİ

Bolu Belediyesi'ne de seslenen Ahmet Özdoğan belediyeden araç talep ettiklerini söyleyerek, "Belediye başkanımızdan bir tanesi servisi sabahleyin 7 buçukta bizim köy tarafımıza gönderip, akşam 5'te okullardan alıp tekrar yani sabah akşam birer saatini ayırmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'SABAH BIRAKSAM AKŞAM UYMUYOR'

Öğrenci velisi Feridun Kayabaşı, sistemin bu sene kaldırıldığını belirterek, "Veliyim. Bizim mağduriyetimiz de öğrenci servisinden dolayı. Taşımalı sistem bu seneye kadar vardı. Bu sene kalktığı için mağduruz. Çalışıyoruz, saatlerimiz de uymuyor. Sabah bıraksam akşam uymuyor. O yüzden büyüklerimizden bir çare, servis için bir şeyler ayarlanmasını istiyoruz" dedi.

Haber - Kameraman: Oğuzhan EKE/ BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Özdoğan Ulaşım Eğitim Güncel Bolu

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1. Sınıf konuları! 1. Sınıf dersleri neler? 1. Sınıfta hangi dersler ve konular işleniyor? 1. Sınıf müfredatı! Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı? Trafiğin insan yaşamındaki önemi nedir? Trafiğin insan yaşamındaki yerini örneklerle açıklayınız! Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında!
title