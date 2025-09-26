Bolşoy Bale ve Orkestrası, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde 'Romeo ve Juliet' ile Sahne Aldı

Dünyanın köklü bale topluluklarından Bolşoy Bale ve Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "İstanbul Kültür Yolu Festivali" kapsamında ilk kez kentte sanatseverlerle buluştu.

Üyeleri arasında uluslararası yarışmalarda ödül kazanmış müzisyenler ile Rusya'nın onur ve halk sanatçılarının yer aldığı topluluk, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda üç perde olarak "Romeo ve Juliet" eserini sahneledi.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Bolşoy Bale Topluluğunun Sanat Direktörü Makhar Vaziev, Bolşoy Tiyatrosu'nun Rus halkının çok önemli tiyatrolarından biri olduğunu ve özellikle bale tiyatrosunda çok önemli yer tuttuğunu söyledi.

"Romeo ve Juliet eseri, herkesin göz bebeği"

Vaziev, şu anda topluluk olarak dünyadan ve Rusya'dan birçok koreografi ustasıyla çalıştıklarını belirterek, "Gerçekten usta olan, işinde fark yaratanlarla çalışıyoruz. Yeni simaları tanıtıyoruz. Dolayısıyla biz çok aktif olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz ve şu anda geri bildirimlerden memnunuz." dedi.

İlk kez İstanbul'da seyircilerin karşısına repertuvarlarında çok önemli bir yer tutan "Romeo ve Juliet" eseriyle çıkacaklarını ifade eden Vaziev, şöyle devam etti:

"İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne hangi temsille katılalım diye düşündüğümüz zaman ilk aklımıza gelen 'Romeo ve Juliet' oldu. Çünkü bu eser bildiğiniz üzere herkesin göz bebeği. Ayrıca konusu büyük aşk ve sevgi. Farklı ülkelerden, farklı dillerden olsak da eser çok fazla insani duyguları ortaya koyuyor. Sergey Prokofyev ve Leonid Lavrovski, bu büyük eseri müzikle ve dansla birleştirmek adına çok büyük katkıda bulunmuşlar. Bu temsil de Rusya'nın ve dünyanın en önemli bale sanatçılarından Galina Ulanova için yazılmış. Biz İstanbul'da da dünyanın farklı yerlerinde gördüğümüz ilgiyi bekliyoruz."

Yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve teknik ekip AKM'de

Yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve teknik ekipten oluşan Bolşoy Bale ve Orkestrası, yarın yeniden "Romeo ve Juliet" eserini, 29 ve 30 Eylül'de ise "Kuğu Gölü"nü sahneleyecek.

İlk olarak 1940 yılında sahnelenen "Romeo ve Juliet"in müziğine Sergey Prokofyev, koreografisine Leonid Lavrovski imza attı. Lavrovski, bu yapımda Verona kronikleri, Orta Çağ aşk anlatıları ve tarihi dans geleneklerinden esinlendi.

"Kuğu Gölü" eserinin prömiyeri ise 1877'de yapıldı ve Pyotr Çaykovski'nin Bolşoy Tiyatrosu için bestelediği ilk bale olma özelliğini taşıyor. Koreografisini ise Rusya'nın usta sanatçıları Marius Petipa, Lev Ivanov, Aleksandr Gorski ve Yuri Grigoroviç hazırladı.

Özgün dekor ve kostümleriyle AKM sahnesine taşınan gösteri, orkestra şefi Anton Grishanin yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek.