Bogota Büyükelçisi Sun, "Bernardo O'Higgins Entegrasyon Madalyası" ile onurlandırıldı

Kolombiya'daki görev süresinin sonuna yaklaşan Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun'a, Türkiye'nin gözlemci üyesi olduğu And Parlamentosu tarafından Türkiye ile Parlamento arasındaki ilişkilere katkıları dolayısıyla "Bernardo O'Higgins Entegrasyon Madalyası" verildi.

Başkent Bogota'daki And Parlamentosu binasında düzenlenen törene And Parlamentosu Başkanı Rene Daniel Camacho, Genel Sekreter Eduardo Chiliquinga, And Parlamentosu milletvekilleri, Türkiye Maarif Vakfı Kolombiya Temsilcisi Dr. R. Feridun Elgün, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bogota Program Koordinatörü Ahmet Faruk Muştakoğlu, Türk Büyükelçiliği çalışanları ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

And Parlamentosu Başkanı Camacho'nun "Bernardo O'Higgins Entegrasyon Madalyası"nı takdim etmesinin ardından Büyükelçi Sun, teşekkür konuşması yaptı.

Türkiye'nin 2019'dan bu yana And Parlamentosu'nun gözlemci üyesini olduğunu dile getiren Sun, "Bu statü, parlamenter diplomasi yoluyla bölgesel entegrasyona ve çok taraflılığa dayanan ortak bir vizyona olan bağlılığımızın ifadesidir. TBMM And Parlamentosu Grubu Milletvekillerimizin her yıl giderek artan şekilde Parlandino çalışmalarına katılımının yanı sıra Büyükelçilik olarak TİKA ve TMV faaliyetleriyle birlikte And bölgesine yönelik işbirliğimizi derinleştirmekteyiz." dedi.

"Buradaki 4 yılım, ekibimle yürüttüğüm harika bir çalışma süreci oldu"

Buradaki çalışmalara değinen Sun, "Buradaki 4 yılım, ekibimle yürüttüğüm harika bir çalışma süreci oldu. Buradaki misyonum yakında sona erecek olsa da Türkiye ile And ülkeleri arasındaki dostluğa olan bağlılığım, bir sonraki görev yerim neresi olursa olsun devam edecektir." ifadesini kullandı.

Parlamento Başkanı Camacho da And Parlamentosu ile yapılan işbirliğine katkıları dolayısıyla Büyükelçi Sun'a teşekkür ederek, " Şimdi bize düşen hem Kolombiya'da yürüttüğünüz kıymetli çalışmalar hem de And Parlamentosu ile olan işbirliğiniz ve katkılarınız için size şükranlarımızı sunmaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin gözlemci statüsünde bulunmasının And Parlamentosu'nu oluşturan ülkelerin entegrasyonunu güçlendirdiğini belirten Camacho, TİKA gibi kuruluşlar vasıtasıyla eğitim, sağlık ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme imkanına sahip olduklarını söyledi.

And Parlamentosu'nun önceki dönem başkanı Peru Milletvekili Gustavo Pachaco ise her yıl düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin isim değişikliğine gittiğinin altını çizen Pachaco, şunları ifade etti:

"Her yıl Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyonunu dünyaya anlatmaları için tüm diplomatik heyetleri davet ediyor. Sözlerimi şu noktaya değinerek bitiriyorum. Türkiye artık bir isim değişikliğine gitti. Daha önce 'Turkey' olarak anılırken, şimdi artık 'Türkiye Cumhuriyeti' olarak adlandırılıyor. Jeopolitik bir genişlemeyle bu değişim, Türkler için içinde bulunduğumuz bu yüzyılın 'Türkiye Yüzyılı' olduğu anlamına geliyor. Onların sloganı 'Bu, Türkiye Yüzyılı'dır."