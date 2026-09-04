Haberler

BODRUMKAİDER'den Protokol Ziyaretleri ve Fahri Hemşehrilik Plaketleri

BODRUMKAİDER'den Protokol Ziyaretleri ve Fahri Hemşehrilik Plaketleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BODRUMKAİDER yönetimi, sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Bodrum Kaymakamı, Cumhuriyet Başsavcısı, Emniyet Müdürü ve MHP İlçe Başkanı'nı ziyaret ederek Fahri Hemşehrilik Plaketi takdim etti. Başkan Kadir Dağlı, Bodrum'un ortak değerleri etrafında buluşmayı ve hemşehriler arasındaki dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Kars, Ardahan ve Iğdır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BODRUMKAİDER), ilçe protokolü ve siyasi parti temsilcilerini ziyaret etti.

BODRUMKAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Dağlı ve yönetim kurulu üyeleri, sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve kurumlar arası iletişimi geliştirmek amacıyla çeşitli temaslarda bulundu.

Bu kapsamda Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı'yı ziyaret eden dernek yönetimi, Kars, Ardahan ve Iğdır kökenli vatandaşların Bodrum'un sosyal ve kültürel yaşamındaki rolü hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Sırmalı'ya Fahri Hemşehrilik Plaketi takdim edildi.

Dernek yönetimi ayrıca yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'i, 1. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine yükselen Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'yi ve kongre sürecinin ardından göreve başlayan MHP Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde İşlek, Darendeli ve Galipoğlu'na da Fahri Hemşehrilik Plaketi sunuldu.

Dağlı, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede, Bodrum'un ortak değerleri etrafında buluşmayı ve hemşehriler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

BODRUMKAİDER olarak Bodrum'un tüm dinamikleriyle güçlü iletişim kurmayı önemsediklerini ifade eden Dağlı, "Takdim ettiğimiz plaketler, kentimize değer katan isimlere bir teşekkür ifadesidir. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Bodrum'da dayanışma ve hoşgörü kültürünü güçlendirmek için temaslarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Dernek yönetimi, önümüzdeki dönemde kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: AA
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

CHP'li ismin başını yakan görüntü! İstifa ettiğini açıkladı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı

Kimsenin ayrıcalığı yok! Son operasyondaki isim dikkat çekti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan ABD askeri çıktı

12 yaşındaki kızın telefon sinyali otele götürdü! Odadan asker çıktı
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı

Transferde son dakika! Fenerbahçe resmi açıklama yaptı
Transfer kavgası çıktı! Samsunspor'dan Süper Lig devine olay sözler

Transfer kavgası! Samsunspor'dan Süper Lig devine olay sözler
Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi

Bir tomar değil, metrelerce para! Bir kaç doların karşılığı şaşırttı
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

'Bosna Kasabı'nı askeri törenle karşıladılar! Avrupa'dan peş peşe sert tepki geldi

Soykırım suçlusuna askeri tören Avrupa'yı ayağa kaldırdı
Üst üste inşaat kazaları: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Aynı günde 2 farklı adreste kaza! Acı haberler peş peşe geldi