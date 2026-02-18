Bodrum'a su sağlayan Geyik Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine içme suyu sağlayan Geyik ve Mumcular barajlarında, son yağışlarla doluluk oranları yükseldi. Kasım ayında ölü hacim seviyelerine kadar gerileyen Geyik Barajı yüzde 100'e, Mumcular Barajı yüzde 52'ye ulaştı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, mevcut koşulların sürmesi halinde Bodrum'un içme suyu temininde sorun öngörülmediğini belirtti.

Bodrum'a içme suyu sağlayan Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranları, geçen kasım ayında ölü hacim seviyelerine kadar geriledi. Ocak ayı ortalarında Mumcular Barajı'nda doluluk oranı yüzde 7, Geyik Barajı'nda yüzde 28 civarında ölçüldü. Son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyeleri yükseldi. Son verilere göre; Mumcular Barajı yüzde 52'ye, Geyik Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, son yağışlarla birlikte Ege ve Akdeniz bölgelerindeki birçok barajda su seviyesinin yükseldiğini belirtip, "Geyik Barajı'nda su yılı başında su seviyesi ölü hacmin altındaydı. Bugün itibarıyla su seviyesi dolusavak üzerine çıktı, yüzde 100 doluluğa sahip. Dolusavaktan fazla gelen sular savuluyor" dedi.

'İÇME SUYU TEMİNİNDE BİR SORUN OLMAYACAĞI GÖZÜKÜYOR'

Doç. Dr. Özçelik, "Bu barajın hemen mansabında (Akarsuyun akış yönüne göre aşağıda kalan kısım) Milas Ovası'na sulama suyu sağlayan Akgedik Barajı var. Oradaki barajın doluluk oranı da yüzde 72'lere kadar erişti. Bodrum'a içme suyu sağlayan diğer önemli bir baraj, Mumcular Barajı'nda da su seviyesi yüzde 52'ler civarında. Bu durumda önümüzdeki dönemde; yaz aylarında hatta bu yılın sonuna kadar eğer içme suyu iletim hatlarında herhangi bir sıkıntı olmazsa, uygun işletme koşulları sağlanırsa, Bodrum'un içme suyu temininde bir sorun olmayacağı gözüküyor" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLMALI'

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, aşırı bir su söz konusu olduğunu belirterek, "Normal şartlar altında biz dolu savakların çalışmasını beklemeyiz. Baraj tamamen dolduğu için su barajın mansabına akıyor. Bu barajın mansabında başka bir baraj olduğu için herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak özellikle enerji barajlarımızda dolusavakların ve dip savakların açılması neticesinde mansapta yaşayan insanların mal ve can kaybı riski olma ihtimali yüksek. Bu konuda vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor" dedi.

'KENTSEL ALTYAPI' VURGUSU

Uzun bir süreden beri kuraklığın mevcut olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özçelik, şöyle konuştu: "Yağan yağışların şiddetli olması bizim kentsel altyapıda hazırlıklı olmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu bölgede baraj olduğu için şiddetli sağanaklar şeklinde gelen yağışları bile tutma imkanımız oluyor. Baraj gölüne yağış yağması durumunda suyu etkin bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Ancak barajlarımızın, su tesislerimizin olmadığı, altyapılarımızın yetersiz olduğu bölgelerde suları tutamadığımız gibi kent içerisinde de taşkın etkileriyle karşı karşıya kalıyoruz."

