Bodrum'da Orman Yangınlarına Karşı Su Bidonu Kampanyası

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde orman yangınlarına karşı yol kenarlarına su bidonları yerleştirildi. Kızılağaç Mahallesi Muhtarlığı ile sosyal sorumluluk gönüllüsü Ali Bilüç tarafından su bidonu getirene meşrubat kampanyası başlatıldı. Toplanan 140 bidonun yol kenarlarına bırakıldığı belirtildi. Öte yandan, asılan pankartlarla farkındalık oluşturuldu.

Kızılağaç Muhtarlığı, Kızılağaç Acil Müdahale (KAM) ekibi ve mahalleli tarafından çeşitli firmaların destekleriyle orman yangınlarına büyümeden müdahale için yol kenarına su dolu yüzlerce bidon konuldu. Bodrum- Kızılağaç, Torba Kavşağı- Kızılağaç, Gocasarnıç, Alazeytin ve Gerenkuyu yollarına yerleştirilen bidonların, sonbahar yağmurları yağıp, yangın riski geçtikten sonra toplanacağı bildirildi. Öte yandan sosyal sorumluluk gönüllüsü 'Eylül Ali' olarak tanınan Ali Bilüç (67) ise panelvan minibüsüne farkındalık için 'Yangın mevsimi geldi. Ormanı yakma, ardından ağlayarak bakma', 'Bir ağaç milyonlarca oksijen üretir', 'Bir litre atık yağ bir milyon litre suyu kirletir', 'Sigarını atma ormanı yakma, kendini de yakma', 'Biz bir bidonla başlattık ormanlarımız yanmasın diye, bir bidon su da size bırakın' yazdırdı. Bunun yanı sıra Bilüç, Kızılağaç-Bodrum kara yolu üzerine yerleştirdiği bidonlar ve pankartlarla farkındalık kampanyası başlattı. 'Bidon getir, soğuk su ikram' adı altında başlattığı kampanya ile kısa süre içerisinde birçok vatandaşın desteğini alan Bilüç, topladığı bidonlara su doldurarak, ormanlara yakın yolların kenarlarına bıraktı.

Farkındalığa destek olan plastik sanatlar sanatçısı Tayfun Ali Kartal ise "Muhtarımız bu konularda iyi çalışıyor ve bu gerekli bir şey. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bidonları yollara koyuyoruz ve üzerine almayın yazıyoruz. Fark edilmesi için bidonları boyadım. Yol kenarlarına atılmış çok izmarit ve çöp var. Lütfen bunu yapmayalım. Ormanlarımızı koruyalım" diye konuştu.