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Bodrum'da İki Yangın Söndürüldü

Bodrum'da İki Yangın Söndürüldü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dereköy ve Müskebi mahallelerinde çıkan zirai yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangınlarda yaklaşık 4 hektar tarım alanı zarar gördü; kuvvetli rüzgar nedeniyle ekipler hazır bekletiliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü.

Dereköy Mahallesi Köy İçi mevkisinde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Çalışmalara, belediyelere bağlı su tankerleri, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ekibi personeli, vatandaşlar ve gönüllüler de destek verdi.

Yangın, yapılan çalışmayla evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müskebi Mahallesi Kabakum mevkisindeki zirai yangın da ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Her iki yangında yaklaşık 4 hektarlık tarım alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, bölgede yaşanan kuvvetli rüzgar nedeniyle ekiplerin herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır beklediği bildirildi.

Kaynak: AA
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