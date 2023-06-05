Bodrum Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Neyzen Tevfik Caddesi Tepecik Meydanı'nda bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikte geri dönüşüm firmaları, STK'lar ve Temizlik İşleri Müdürlüğü stantları açıldı. Ayrıca çocuklara kurabiye, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulunuldu. Bodrum'un kirlenmiş manzaraları ile Bodrumun en güzel manzaralarının olduğu fotoğraflar da sergilendi.

Bodrum Belediyesi'nden çevre farkındalığı etkinlikleri

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Neyzen Tevfik Caddesi Tepecik Meydanında, gün boyunca açık hava sergi etkinliği düzenlendi.

Programda, Bodrum Belediyesi ile protokolü olan geri dönüşüm firmaları, STK'lar ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından alanda stantlar açıldı. Stantlarda çocuklara kurabiye, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulunulurken öğrenci, öğretmen ve vatandaşlara 5 Haziran Dünya Çevre Günü hatırası hediyeler dağıtıldı.

Alana Bodrum Hatırası Tagı kurulurken ücretsiz fotoğraf çekimi de gerçekleştirildi. Bodrum'un kirlenmiş manzaraları ile Bodrumun en güzel manzaralarının olduğu fotoğraflar da alanda sergilendi. Başkan Ahmet Aras ile öğrenci ve öğretmenler stantları tek tek dolaşırken geri dönüşüm, atık yağların dönüşümü, atıklardan yapılan eşyalar gibi pek çok konuda bilgiler verildi. Aynı zamanda çocuklar, çöplerle ilgili düşüncelerini içeren afişler hazırlayarak düşünce duvarına astı.

Mis Gibi 1 Bodrum, TEMÇEV ve TÜRÇEV'in de stantlarının yer aldığı etkinlik alanında aynı gün Değirmenler Mevkii'nde toplanan atıklar da sergilendi.

Etkinlik alanında düşüncelerini paylaşan Temizlik İşleri Müdürü Yaşar Çelikan, çevre temizliği konusunda vatandaşların da sorumluluk almasının önemine değindiği konuşmasında, "Yaşadığımız kentte temizlik problemini sadece bir kamu kuruluşuna ve çalışanlarına yüklemek haksızlık. Eğer vatandaşlarımız kurallara uyar, kendi sokağının temizliğiyle ilgili sorumluluğu üzerine alırsa çok daha temiz bir Bodrum'la karşı karşıya kalırız" dedi.

Türkiye'nin en popüler, en yoğun nüfusunun olduğu bir yerde mevcut kadrolarla belli bir yere kadar yetişildiğini belirten Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum'da bu konuda duyarlı sivil inisiyatiflerin de olduğunu söyleyerek hepsine teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 360 saha personeliyle kentin temizliğine yönelik hizmetlerini devam ettiğini belirtirken, "Bireyin kendi şahsi sorumluluğu, kendi öz disiplini olmazsa 360 yerine 1000 personelimiz olsa yine bir temiz kent oluşturmamız çok mümkün gözükmüyor" diye konuştu.

Başkan Aras, "İnsan kendisini doğanın sahibi sandı"

Bu organizasyonu tertip eden ilgililere teşekkür ederek sözlerine başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İnsan hep zannetti ki ben doğanın sahibiyim. Öyle bir şey yok. Doğanın, dünyanın sahibi değiliz. Biz sadece onun, çevrenin bir parçasıyız." diyerek bu anlayışın yanlış olduğunu belirtti. Başkan Aras sözlerini sürdürürken, "Doğa yok olursa biz de yok oluruz. İnsan nesli de kendi kendini tüketmeye doğru gidiyor, bu çok net. Bu yüzyılın başında dünyanın nüfusuna baktığımızda ve şu anki geldiği noktaya baktığınızda oradaki vahim durumu herkes görecektir. Atık miktarını, doğaya salınan sera gazlarını, denizlerin kirliliğini her şeyi artıran bir konu nüfus artışı. Nüfus artışıyla ve hele bu atıkla gidersek insan nesli zaten kendini yok edecek. Şu an da bunun önüne geçmenin yolu, farkındalık çalışmalarıdır. Doğanın sahibi değil doğanın bir parçası olduğumuzu biz çocuklarımıza öğretmek durumundayız. O yüzden burada bugün Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılan bu etkinliği çok önemli buluyorum" dedi.

Etkinlik sonrası Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret eden Başkan Ahmet Aras, öğrencilerle sohbet ederken okul yönetimiyle birlikte okulu gezdi.

Gerenkuyu'da Çöp Toplama ve Ayrıştırma Etkinliği

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Bodrum Belediyesi ile iş birliğinde Bodrum'un Yalı Mahallesi'ndeki Gerenkuyu Plajı'nda Avrupa Çevre Ajansı "Deniz Çöpleri İzleme Programı" çerçevesinde sahil temizliği yapıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonunda planlanan etkinliğe öğretmen ve öğrenciler katıldı. İlki gerçekleşen etkinlikte şapka ve t-shirt dağıtımı yapılırken ayrıca öğrencilerin hazırladığı pankartlar da etkinlik alanında sergilendi.

Avrupa Deniz Çöpleri İzleme Programı çerçevesinde yapılan etkinlik, yılda 4 defa yapılmak üzere planlandı. Temizlik etkinliğinde toplanan çöpler, incelendikten sonra yapılacak olan bilimsel araştırmaya da zemin oluşturacak.