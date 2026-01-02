Haberler

Bodrum Belediyesinden 2026'nın ilk bebeği Eylül'e ziyaret

Bodrum Belediyesinden 2026'nın ilk bebeği Eylül'e ziyaret
Güncelleme:
Bodrum Belediyesi, 2026'nın ilk saatlerinde dünyaya gelen Eylül bebeği evinde ziyaret ederek aileye bakım seti hediye etti. Başkan Mandalinci, 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile ailelerin mutluluğuna ortak olduklarını vurguladı.

Bodrum Belediyesi Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri, 2026'nın ilk saatlerinde dünyaya gelen ve "Eylül" adı verilen bebeği ziyaret ederek ailenin mutluluğuna ortak oldu.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bodrum'da dünyaya gelen Eylül bebeği ve ailesini evinde ziyaret etti.

Belediye tarafından yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, aileye Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin tebrikleri iletildi.

Aileye bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren bakım seti hediye edildi.

Eylül bebeğin ailesi, anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan Bodrum Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Başkan Mandalinci, kent genelinde büyük hassasiyetle sürdürdükleri "Hoş Geldin Bebek" projesi ile ailelerin mutluluğuna ortak olduklarını belirtti.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 2025 yılı boyunca 575 bebeğe "hoş geldin" demenin sevincini yaşadıklarını bildiren Mandalinci, "Şimdi ise 2026'nın ilk bebeği Eylül ile bu güzel yolculuğa devam ediyoruz. Bu heyecan ve özveri ile 2026'da da ailelerimizin yanında olmaya, sevgi ve dayanışmanın sıcaklığını her eve taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

500

