BMGK, Ukraynalı ayrılıkçı 'Donetsk ombudsmanının' konseyde konuşması teklifini reddetti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti İnsan Hakları ombudsmanı Daria Morazova'nın konseyde konuşması yönünde verdiği teklifi reddetti.

Rusya'nın teklifi üzerine toplanan BMGK'nin 15 üyesinden 8'i teklif için hayır oyu kullanırken, Rus delegasyonu dahil sadece 4 üye lehte oy verdi. 3 üye ise çekimser kaldı.

Oylama öncesinde söz alan ABD'nin BM Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Morazova'nın konseye hitap etme teklifinin "Rusya Federasyonu'nun (Ukrayna topraklarını) yasa dışı ilhak girişimini meşrulaştırmak ve gayri meşru yetkililerin tanınmasını zımnen genişletmek için açık ve şeffaf bir girişim olduğunu" ifade etti.

Greenfield, "Konseyin sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin ombudsmanı olduğunu iddia eden birini herhangi bir sıfatla davet etmesi uygun değildir." dedi.

Morazova'nın dinlenmesini teklif eden Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, "Donbas'taki feci insani durum hakkında" konseye ilk elden bilgi alma fırsatı sağlama düşüncesiyle Daria Morozova'yı davet etme teklifini sunduklarını ifade etti.

Rus Temsilci, "insani aktivist" Morozova'nın konuşmasının "ifade özgürlüğü meselesi" olduğunu söyledi.

Rusya, Eylül 2022'de, ayrılıkçı grupların bulunduğu Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına katmıştı.