BMGK, Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları ve etkilerini tartıştı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasında devam eden çatışmaların etkilerini ve bu bağlamda en son 3 BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerinin hayatını kaybetmesi olaylarını masaya yatırdı.

BMGK, " Orta Doğu'da durum" başlığı altında Fransa ve Endonezya'nın talebiyle acil toplanarak Lübnan'daki gelişmeleri ele aldı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont, UNIFIL askerlerine yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Bu durum böyle devam edemez." dedi.

Bonnafont, İsrail askerlerinin Lübnan Nakura'daki Fransız birliğine karşı saldırgan tavırlar sergilediğine de işaret etti.

İsrailli yetkililerden yaşananların derhal aydınlatılması çağrısında bulunan Bonnafont, "Bu konsey de kınamakla yetinmemelidir, bu tür eylemlerin bir daha yaşanmaması için harekete geçmelidir." çağrısını yaptı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da Rusya'nın, faili kim olursa olsun, UNIFIL'e yönelik tüm saldırıları kesin bir dille kınadığını ve bunların araştırılması gerektiğini belirtti.

Nebenzia, Rusya'nın İsrail'in Lübnan'daki düşmanlıklarını yoğunlaştırmasından, günlük çatışmalarda kritik sivil altyapının yıkımından çok endişeli olduğunu ifade etti.

İsrail güçlerinin, bölgede haber yapan gazetecileri hedef almasını da eleştiren Nebenzia, "Lübnan-İsrail çatışmasındaki tırmanışın temel nedeninin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırganlığının Orta Doğu'daki kırılgan istikrarın daha geniş çaplı yıkımına yol açan tetikleyici olduğunu hatırlatmak isterim." dedi.

Nebenzia, Güvenlik Konseyi'nin birçok üyesinin İsrail'in ihlallerine sessiz kaldığını ve bu tek taraflı yaklaşımın da bölgedeki mevcut durumun normalleşmesine yol açtığını söyledi.

"Lübnan, bir başka Gazze olmamalı"

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Sun Lei de İsrail'in Lübnan'daki tüm güçlerini geri çekmesi gerektiğini belirterek, "Lübnan, bir başka Gazze olmamalı ve uluslararası toplum, Gazze trajedisinin tekrarlanmasına asla izin vermemelidir." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise UNIFIL'in aktif savaş bölgesinde görev yaptığına dikkati çekerek, "BM'nin çatışma bölgelerine gönderdiği barış güçleri, karşılaştıkları çok gerçek tehlikeler karşısında çoğu zaman şaşırıyorlar." diye konuştu.

Waltz, saldırılarla ilgili inceleme sonuçları gelene kadar yargıda bulunulmaması gerektiğini belirterek, çatışmalarla ilgili olarak da Hizbullah'ı eleştirdi.

"Barış güçlerinin bu şekilde öldürülmesini kabul edemeyiz"

Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi Ahmed Arafa, Lübnan'ın UNIFIL'e olan bağlılığını yeniden teyit ederek, barış gücüne katkıda bulunan birlikleri korumanın ve katılımlarının devamlılığını sağlamanın her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Arafa, Lübnan halkının çatışmalara ödediği bedelin ağır ve yıpratıcı olduğunu işaret ederek, "Lübnan halkı, bu savaşı seçmedi. Bu savaş onlara dayatıldı. İsrail, ateşkes anlaşmasına hiçbir zaman saygı göstermedi ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmeye, sivillere ve sivil altyapıya yönelik kasıtlı saldırılarına devam ediyor." diye konuştu.

Hizbullahı da Lübnan hükümetinin diplomasiye açık olduğu bir dönemde tek taraflı savaşa girmekle eleştiren Arafa, İsrail'in, Lübnan'da kasaba ve köyleri yerle bir etmeye devam ettiğini, "tampon bölge" söylemleriyle Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ciddi tehditler içerdiğini söyledi.

Konseyde konuşan Endonezya'nın BM Daimi Temsilcisi Umar Hadi de UNIFIL bünyesinde hayatını kaybeden Endonezyalı askerler için, "Barış güçlerinin bu şekilde öldürülmesini kabul edemeyiz. Bu, Endonezya için, BM için, bu Konsey için, barış güçlerini umut ve barış sembolü olarak gören her topluluk için büyük bir kayıptır." dedi.

Hadi, UNIFIL barış gücünün "aktif savaş bölgesinde konuşlandırıldığı" söylemleri için de "Bu aktif düşmanlık bölgesini yaratmaktan ve sürdürmekten kim sorumludur? Mevcut tırmanış boşlukta ortaya çıkmadı. İsrail ordusunun, Lübnan topraklarına tekrar tekrar yaptığı saldırılardan kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in güney Lübnan'daki saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirten Hadi, UNIFIL askerlerinin öldürülmesi hakkında da "Açıkça söyleyeyim, İsrail'den bahaneler değil, BM tarafından soruşturma talep ediyoruz." dedi.