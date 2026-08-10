BM'den Yemen'de tırmanan gerilime 'dur' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, İran destekli Husilerin El-Muha'ya yönelik son saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirerek, gerginliğin durdurulması ve siviller ile sivil altyapının korunması çağrısında bulundu.

BM Yemen Özel Temsilciliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada Grundberg, Husilerin El-Muha'ya düzenlediği son saldırıların sivil ve askeri can kayıplarına ve liman da dahil altyapının zarar görmesine yol açtığı yönündeki haberlerden "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Husilerin El-Muha, Marib ve diğer bölgelerdeki son saldırılarının sivilleri ciddi tehlikeye maruz bıraktığını belirten Grundberg, gerginliğin durdurulması ve siviller ile sivil altyapının korunması gerektiğini ifade etti.

Yemen'de 2022'de BM arabuluculuğunda sağlanan ateşkesten bu yana askeri operasyonlarda benzeri görülmemiş bir tırmanış yaşandığını aktaran Grundberg, bunun ülkede geniş çaplı çatışmaların yeniden başlaması riskini ciddi şekilde artırdığını kaydetti.

Taraflara azami itidal gösterme çağrısında bulunan Grundberg, gerilimi azaltmak ve ateşkesin Yemen halkı için sağladığı kazanımların daha fazla aşınmasını önlemek amacıyla BM Yemen Özel Temsilciliğiyle birlikte somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Grundberg, Yemen'deki çatışmanın sürdürülebilir şekilde ancak kapsayıcı bir siyasi süreç yoluyla sona erdirilebileceğini, gerginliğin ise Yemen'i bu hedefin tersine götürdüğünü ifade etti.

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ülkenin batısındaki El-Muha kenti ve limanına dün füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 asker ile 3 sivilin hayatını kaybettiğini, çoğu sivil 30 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Aden merkezli Yemen hükümetine destek veriyor.

Nisan 2022'de sağlanan görece sakinliğin ardından, Yemen hükümeti ile Husiler arasında temmuz ayının başından bu yana askeri gerilim yeniden tırmanışa geçti.

Kaynak: AA